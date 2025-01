El período de sesiones extraordinarias comienza este lunes y terminará el viernes 21 de febrero.

Después de idas y vueltas, finalmente este lunes arranca el período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que culminará el viernes 21 de febrero. Durante ese mes, el Gobierno deberá negociar los siete proyectos que incluyó en el temario, con especial énfasis en la eliminación (o suspensión) de las PASO, lo que podría modificar el año electoral. Mientras los bloques dialoguistas muestran cautela hasta que suceda la reunión con el oficialismo de este martes, los opositores no solamente rechazan la no inclusión del Presupuesto 2025 en la lista, sino que desde Unión por la Patria (UP) se preguntan si "habrá recinto".

"La pelota la tenemos que poner en el campo rival", explicó un diputado de UP, primera minoría en la Cámara de Diputados con 98 legisladores, en diálogo con El Destape. "Es el oficialismo el que tiene que juntar quórum y votos. Son ellos los que impulsan esta agenda", agregó. Además, rechazó que Javier Milei haya decidido no incluir el proyecto de Presupuesto 2025 en el temario, después de que el jefe de Estado prorrogara por segundo año consecutivo las partidas de 2023.

El mismo argumento usan desde el bloque Democracia para Siempre, bancada de 12 radicales que se diferenció meses atrás del resto de la Unión Cívica Radical (UCR), frente a la cercanía explícita de algunos legisladores de la UCR con el Gobierno. Como el Presupuesto no está incluido en el temario, desde ese bloque decidieron "no darle pelota a las extraordinarias", señalaron a este portal.

El único proyecto en el que se dará una discusión interna hacia adentro de Democracia para Siempre es el de Ficha Limpia, que el Poder Ejecutivo envió después de que fracasara el del PRO. En noviembre, cuando Ficha Limpia no tuvo quórum en reiteradas oportunidades, los legisladores del bloque presidido por Pablo Juliano y que tiene a Facundo Manes como referente sí bajaron al recinto, lo que podría adelantar que ahora lo harían de nuevo. "En los demás proyectos no se los va a acompañar porque no se envió el presupuesto que era el reclamo que se había hecho", insistieron.

Los bloques aliados, entre la cautela y el apoyo

En la tarde de este martes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezará una reunión en la Casa Rosada con dirigentes de bloques dialoguistas: estarán Cristian Ritondo, del PRO, y Rodrigo de Loredo, de la UCR. Si bien también había sido invitado Miguel Ángel Pichetto, presidente de bloque de Encuentro Federal, que posee 16 legisladores, el ex senador del Frente para la Victoria no acudirá.

En el PRO, por el momento, muestran cautela para definir cuáles son sus prioridades en la lista de proyectos que incluyó el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. "Hay muchos temas que son importantes en el temario", marcaron a El Destape y, respecto a qué priorizarán, señalaron: "El martes en la reunión con el Gobierno escucharemos cuál es su intención y luego vamos a debatir internamente para tomar posición".

La UCR, que cuenta con 20 diputados, apoyaría los proyectos de Ficha Limpia, Juicio en Ausencia y Reiterancia. Sobre la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas. Simultáneas y Obligatorias (PASO), fuentes de esa bancada explicaron que "seguramente" apoyen la suspensión de las de 2025, pero no así la eliminación.

Justamente las PASO y Ficha Limpia serán la prioridad del Gobierno en la reunión del martes, tal como había podido averiguar El Destape la semana pasada. Cada cartera tiene sus intenciones: por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insiste desde hace meses con la Ley de Reiterancia. Cuando este domingo la Policía de Río Negro detuvo al dirigente mapuche Facundo Jones Huala, Bullrich escribió en su cuenta de X: "Si la Ley de Reiterancia estuviera aprobada, ¡volvería a estar preso inmediatamente!".

Uno por uno: los proyectos que mandó el ejecutivo mediante el Decreto 23/2025

1. Proyecto de Ley por el cual se aborda de manera integral el fenómeno del crimen organizado en el país - Ley Antimafias-.

2. Proyecto de Ley tendiente a modificar el Código Procesal Penal y Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) a fin de regular la realización del Juicio en Ausencia del Imputado.

3. Proyecto de Ley tendiente a modificar el régimen de Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas.

4. Proyecto de Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Eliminación de las PASO

5. Proyecto de Ley sobre Ficha Limpia a ser remitido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

6. Proyecto de Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos a ser remitido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

7. Consideración de Pliegos que requieran Acuerdos para designaciones y promociones del H. Senado de la Nación.