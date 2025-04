Un periodista bancado por Milei dijo que le gustaría "matar a alguien"

Mariano Pérez, influencer bancado por Milei.

El periodista Mariano Pérez, a cargo del canal de YouTube oficialista Break Point y respaldado en múltiples ocasiones por el presidente Javier Milei, afirmó que le "hubiera encantado matar a alguien". Pérez participó en reiteradas oportunidades de las conferencias de prensa que da el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, y suele estar invitado a programas de TN y La Nación Más.

Pérez dijo la frase cuando en la mesa del canal de stream Carajo bromeaban sobre la burla que la influencer libertaria Marilú había hecho cuando se disolvió la AFIP para la creación de ARCA, que coincidió con el intento de suicidio de un trabajador del organismo.

"Desde que mató personalmente un empleado de la AFIP está muy domadora", comenzó el recorte de Pérez que se hizo viral en X. "Me hubiera encantado matar a alguien pero, lamentablemente, es un título que le queda a Marilú nomás", agregó el youtuber.

El momento desafortunado ocurrió durante La Misa, programa que conduce Daniel Parisini, conocido públicamente como el Gordo Dan. En el programa iba a estar el presidente Javier Milei, pero por el fallecimiento del papa Francisco suspendió su visita; sí estuvo presente, por ejemplo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Mariano Pérez peleará con el periodista Manu Jove en una velada de boxeo

Tanto el periodista Manu Jove como Pérez confirmaron que pelearán en la velada de boxeo que organiza año a año el humorista y streamer Luquita Rodríguez. De hecho, el influencer libertario confirmó en Carajo que ya comenzó a entrenar. "Tengo ocho meses para convertirme en una máquina de matar", dijo.

Pérez contó que bajó dos kilos y que está "completamente focalizado" para el evento deportivo. "Prefiero que me peguen un tiro en la cabeza a quedar como un boludo en un estadio", aseguró el influencer que provoca a través de las redes sociales y en marchas opositoras. "Lo que me van a chiflar en ese estadio", opinó Pérez, quien dijo que no va a "retroceder" y concluyó: "No hay vuelta atrás, yo estoy acá hasta la muerte".