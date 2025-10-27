Trump y Bessent felicitaron a Milei tras el triunfo legislativo: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”

Trump y Bessent felicitaron a Milei: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza"

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el mandatario estadounidense Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent, celebraron el resultado en las urnas y ratificaron su apoyo político y económico al gobierno de Javier Milei. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, apuntaron.

Tras conocerse los resultados que ubicaron a La Libertad Avanza como la fuerza más votada en 16 provincias -incluyendo Buenos Aires- y superando el 40% a nivel nacional, Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, expresó el mandatario norteamericano, en una clara señal de sintonía con el proyecto libertario.

La respuesta de Milei no tardó en llegar. En un textual político que reforzó el vínculo bilateral, el presidente argentino agradeció el gesto y definió a Trump como un aliado estratégico: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, escribió Milei, en un mensaje que fue replicado por medios locales e internacionales.

Bessent: “Milei cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio”

En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó un comunicado oficial en el que felicitó al presidente argentino y destacó el impacto regional del resultado electoral. “Felicito al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. El presidente Milei cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio”, señaló Bessent, en un texto acompañado por una fotografía junto al mandatario argentino.

El funcionario norteamericano también subrayó la relevancia estratégica de Argentina en el contexto latinoamericano: “Argentina es un aliado fundamental en América Latina. Estos resultados dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump de ‘paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, afirmó, vinculando el desempeño electoral con la agenda internacional del gobierno republicano.

Además, Bessent proyectó expectativas económicas positivas para el país: “Esperamos nuevos avances hacia una mayor libertad económica que atraigan inversión privada y a generadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”, sostuvo, en una clara referencia a las reformas de mercado impulsadas por la administración Milei.