El presidente Javier Milei reúne a la mesa política y luego viaja a Córdoba para asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. En tanto, el presidente se prepara para firmar el acuerdo de Mercosur- Unión Europea y su gestión sigue avanzando con los acuerdos para aprobar la reforma laboral. El mandatario avanza también en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente este jueves 15 de enero. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.