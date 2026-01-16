El presidente Javier Milei reúne a la mesa política y luego viaja a Córdoba para asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. En tanto, el presidente se prepara para firmar el acuerdo de Mercosur- Unión Europea y su gestión sigue avanzando con los acuerdos para aprobar la reforma laboral. El mandatario avanza también en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente este jueves 15 de enero. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei reúne a la mesa política y viaja a Jesús María
El Presidente reúne a la mesa política y luego viaja a Córdoba para asistir al Festival de Doma y Folklore. El sábado viaja a Paraguay para firmar el acuerdo de Mercosur- Unión Europea.
El Gobierno reconoce que los salarios pierden con la inflación 5 puntos en la era Milei
Los salarios formales retroceden frente a la inflación y acumulan una pérdida superior a cinco puntos en la era Milei, mientras crecen los despidos y la informalidad laboral.
Oficial: los salarios pierden contra la inflación y caen más de 5 puntos en la era Milei
En línea con el 2,8% de inflación de diciembre informado por el INDEC, la Secretaría de Trabajo confirmó que los salarios formales caen frente al aumento general de precios. Un informe oficial señala que hubo una caída del 0,8% en el salario promedio del empleo registrado en noviembre en relación a octubre y que en el trimestre la caída llega a 1,7%. Las paritarias perdieron más aún en términos intermensuales. En toda la era Milei la baja supera los cinco puntos.
Milei cerró el año con más ajuste del gasto y un salto exponencial del déficit financiero
La caída real del gasto fue de 2,1% interanual. También hubo una merma en los ingresos del 2,6%, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Para camuflar sus cuentas y construir la narrativa de una macroeconomía ordenada (¿ordenada para quién?), el Gobierno siguió con su ajuste en el gasto público del orden del 2,1% en términos reales durante 2025. Las políticas alimentarias, la crueldad hacia los discapacitados, los despidos y la baja salarial en el sector público, los recortes en las transferencias de capital fueron la base del superávit a lo Pirro del 2025.
El viaje de diputados que pone en aprietos a LLA y a Milei con Trump
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza viajaron a una misión comercial a China. Controversias sobre cómo se financió la travesía. Sociedad comercial con Beijing versus alineamiento con Washington.
El viaje de los diputados que integran el Grupo de Amistad con China al gigante asiático derivó en una controversia por el financiamiento de la travesía. La Cámara baja negó haber abonado los costos. Todo esto tiene como contexto el alineamiento del presidente Javier Milei con su par Donald Trump, que avanzó contra Venezuela, cuya intención, entre otras, fue la de recordarle a Beijing que Washington tutela a "su" continente.
Milei va a Córdoba para arrancar el 2026 con una tribuna amigable
El Presidente participará del festival de doma y folklore de Jesús María. Cómo será el ingreso y quién lo acompañará. Luego de eso, agenda internacional y en Mar del Plata.
El presidente Javier Milei asistirá este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba. La primera actividad pública en 2026 del Jefe de Estado será la visita a uno de sus principales bastiones electorales, en el encuentro donde cantará el Chaqueño Palavecino.