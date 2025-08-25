Lule Menem rompió el silencio por los audios de la coima: "Absoluta falsedad"

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, rompió el silencio y emitió un comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo" y culpó al kirchnerismo.

"Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto", sostuvo Lule Menem.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), el funcionario no pudo negar la veracidad de los audios. "No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO", escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

