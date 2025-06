La condena hizo crecer la percepción de Cristina como principal figura de la oposición

La sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos hizo crecer su figura como principal referencia de la oposición al gobierno de Javier Milei. Según un sondeo, esa percepción subió ocho puntos durante el último mes, aunque también muchos consultados dijeron no encontrar o no conocer figuras representantes de la oposición. Tal vez esa sea una de las razones por las que La Libertad Avanza se mantiene como favorita para ganar las elecciones legislativas de octubre, por más que la evaluación de la situación económica del país sea negativa.

Los datos surgen del último trabajo de la consultora Pulso Research, que hace mediciones principalmente online, respetando las proporciones por estratos sociales, género y edad. Cristina Kirchner se ubicó como líder de la oposición con el 32,5% de las respuestas, mientras que Axel Kicillof quedó con el 8,3%. Entre ambos, quedaron las opciones "No hay" con el 22% y "No sabe" con el 21%, lo que sumó un total de 43% de los consultados que no respondieron ningún nombre. La confusión llegó a tal punto que un 4,6% consideró a Javier Milei como líder opositor.

En rigor, no es raro que CFK sea vista como la principal referencia opositora. Lo particular del sondeo es que haya registrado ocho puntos de suba con respecto a los 24,7% del mes anterior. Sin dudas, producto de la centralidad que adquirió la figura de la ex presidenta desde el anuncio de su candidatura a diputada provincial para las elecciones de septiembre y la posterior condena proscriptiva que apuró la Corte Suprema. Respecto a esto, en el sondeo de Pulso, como todos los conocidos hasta la fecha, la mayoría de los consultados opinó que Cristina es culpable de los delitos por los que la condenaron.

Otra coincidencia de la mayoría de los sondeos es que Cristina y Axel muestran