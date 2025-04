Kicillof criticó al FMI por respaldar políticamente a Milei: "Grave intromisión"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como "un escándalo" y una "gravísima intromisión en la vida democrática" del país los recientes dichos de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien hace pocas horas dijo que "es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio" en las próximas elecciones de octubre. Además, el bonaerense cuestionó al presidente Javier Milei por "tercerizar" las decisiones económicas en ese organismo y recordó la consigna "Braden o Perón" al afirmar que actualmente se debe elegir entre "el FMI o la Patria".

"Las declaraciones de Kristalina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país. El FMI no sólo impuso recetas de ajuste que empobrecieron a millones, ahora pretende también elegir quién debe gobernar la Argentina", escribió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su cuenta de la red social X.

El mandatario bonaerense recordó que el organismo de crédito internacional "aún no pidió disculpas por el préstamo ilegal" que le concedió al expresidente Mauricio Macri para "financiar la reelección de un presidente en retirada" y con el que "comprometió el futuro de los argentinos". "Ahora sale al rescate de un nuevo experimento de crueldad y sumisión", agregó Kicillof.

FMI o la Patria

En ese sentido, gobernador aseguró que el país transita una historia repetida en otros momentos históricos y recordó el slogan "Braden o Perón", con el que el expresidente Juan Domingo Perón se diferenciaba del embajador estadounidense Spruille Braden y luego llegaba por primera vez a la Casa Rosada en 1946 al ganar las elecciones. "La historia se repite: ayer era Braden o Perón. Hoy el FMI o la Patria. Y como siempre, el peronismo estará del lado de la Patria", señaló.

Por otro lado, Kicillof cuestionó a Milei por "tercerizar" sus decisiones de política económica a este organismo internacional. "Renunció a la soberanía y le entregó las decisiones centrales de nuestro destino a una burocracia internacional que no responde al pueblo argentino", apuntó.

En contraposición con Milei y Macri, el mandatario provincial resaltó que fue durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández cuando el FMI había sido corrido de la escena pública. "Con Néstor y Cristina, el FMI era una sigla desconocida para las nuevas generaciones. Tristemente volvió al centro de la escena de la mano de Macri y de Milei, quienes prefieren obedecer a Washington antes que escuchar a su pueblo", se quejó.

Cómo fue el apoyo de Georgieva al Gobierno

Este jueves, durante una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial que se celebra en Washington, Georgieva, aseguró que "es importante" que el país no "descarrile" de su rumbo de cambio en las elecciones legislativas de octubre. "Domésticamente el país va atener elecciones en octubre y es muy importante que no descarrile la voluntad del cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice pero insto a Argentina a mantener el rumbo", sostuvo enfáticamente.

Georgieva, destacó que la Argentina "ha demostrado que esta vez es diferente. Esta vez hay decisión de poner a la economía en el buen camino: de un déficit alto a un superávit, de una inflación de dos dígitos a una inflación que, en febrero, bajó del 3 por ciento. De la pobreza del 50% a alrededor del 37% ahora, todavía muy alta, pero disminuyendo".

Además, coincidió con Milei en que el Estado "está saliendo de donde no corresponde, para permitir más dinamismo en el sector privado". Dijo que es clave tener una "regulación inteligente, de cómo hacer que la economía sea más vibrante sin ser un obstáculo para la iniciativa privada".