Cada vez falta menos para el fin de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que tiene fecha del 30 de noviembre, y no está claro qué pasará con el proyecto de Presupuesto 2025, que el presidente Javier Milei presentó en el parlamento a mediados de septiembre pero que no mostró grandes avances para llegar hacia un dictamen en la Cámara de Diputados y que luego pueda pasar al Senado. Entre reclamos de la oposición y dialoguistas para que haya modificaciones en algunas de las partidas, el oficialismo no muestra especial interés en que se apruebe. Mientras tanto, desde los bloques dialoguistas, tan bastardeados por momentos por el jefe de Estado pero invitados a reuniones luego, advierten sobre La Libertad Avanza (LLA) en diálogo con El Destape: "Es una caja de pandora".