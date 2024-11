Javier Milei viaja la semana que viene a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

Javier Milei tendrá su encuentro con Donald Trump. Será la semana que viene, en los Estados Unidos. El Presidente y el mandatario electo de ese país se verán por primera vez tras el triunfo del republicano. Milei pasará allí el argentino el 14 y 15. Se trata de un viaje sorpresivo ya que hasta comienzos de esta semana no estaba previsto, aunque se aseguraba que iba a estar presente en la ceremonia de asunción pautada para el 20 de enero de 2025.

El viaje del Presidente se da en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que estaba previsto que se haga en Buenos Aires, pero finalmente se hará en Palm Beach, en el condado Florida, donde votó Trump.

Durante la jornada en Casa Rosada hubo un frenético ida y vuelta entre los despachos de Karina Milei y el asesor estrella Santiago Caputo para ultimar detalles sobre el viaje. También estuvo presente el flamante canciller, Gerardo Werthein.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Es la segunda vez que viajará a la CPAC ya que la otra vez fue en febrero pasado. Milei venía evitando últimamente viajar a las reuniones de la derecha global con el dinero de los contribuyentes. Las encuestas venían mostrando malestar en la sociedad. Pero cayó nuevamente. Y viaja para ver a Trump en ese contexto y no en un contexto institucional.

Más Javier Milei aún no logró conversar con Donald Trump. El Presidente argentino no pudo comunicarse con el mandatario electo de los Estados Unidos pese a que ya pasaron 36 horas del triunfo. El Presidente libertario volvió a la Casa Rosada luego de aguardar el miércoles en la quinta de Olivos para felicitar telefónicamente a Trump. Fuentes del entorno de Milei confirmaron a El Destape que no hubo comunicación entre ambos.

"Habló solamente con Elon Musk ayer a la noche. Es importante porque Musk es parte del entorno de Trump, va a ser muy importante en el Gobierno de Estados Unidos", revelaron desde Casa Rosada a este portal. Se especula con que el dueño de Tesla y X sea ministro del nuevo presidente norteamericano.

EN DESARROLLO...