Presupuesto 2025: con la oposición dividida, el reloj corre y se acerca una nueva prórroga que legitime el ajuste

Cada vez falta menos para el fin de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que tiene fecha del 30 de noviembre, y no está claro qué pasará con el proyecto de Presupuesto 2025, que el presidente Javier Milei presentó en el parlamento a mediados de septiembre pero que no mostró grandes avances para llegar hacia un dictamen en la Cámara de Diputados y que luego pueda pasar al Senado. Entre reclamos de la oposición y dialoguistas para que haya modificaciones en algunas de las partidas, el oficialismo no muestra especial interés en que se apruebe. Mientras tanto, desde los bloques dialoguistas, tan bastardeados por momentos por el jefe de Estado pero invitados a reuniones luego, advierten sobre La Libertad Avanza (LLA) en diálogo con El Destape: "Es una caja de pandora".

El 20 de noviembre es el día límite para que se firmen los distintos dictámenes de proyectos que se presenten; si bien en ese escenario Diputados podría tratarlo antes de que concluyan las sesiones ordinarias, no llegaría a tratarse en el Senado, salvo que el Poder Ejecutivo decida extender el período de ordinarias hasta diciembre o, en última instancia, convoque a extraordinarias, algo que parece improbable.

Un detalle sobre las sesiones extraordinarias: en caso de que finalmente el Gobierno decida que se realicen, solamente podrían tratarse los proyectos que el Gobierno nacional incluya en el temario. "No está previsto que se convoque a sesiones extraordinarias”, adelantó la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Radio Colonia. Si no se convoca a esas sesiones o se convoca pero no se incluye la cuestión presupuestaria, Milei gobernaría hasta marzo, cuando se inauguren las nuevas sesiones, sin tener que afrontar debates sobre las partidas y pudiendo hacer uso de las facultadas extraordinarias que se le otorgaron con la aprobación de la Ley Bases.

Con declaraciones públicas, desde la Casa Rosada se mostró cierto desinterés en que se apruebe el proyecto. En más de una ocasión, Milei dijo que lo único que no negociaba del Presupuesto 2025 era el déficit cero. En caso de que el Congreso no apruebe un nuevo presupuesto, se prorrogaría por segunda vez el de 2023, algo inédito. "No tenemos una urgencia en que el Presupuesto sea aprobado. Sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el que envió el Ejecutivo pero, si no lo hace, seguiremos con la prórroga del presupuesto actual", agregó Francos en la misma nota.

Jubilaciones, coparticipación y universidades: algunos de los cambios propuestos

Si bien no forma parte de la misma bancada, hasta el momento el PRO votó en sintonía con el oficialismo en la mayoría de las sesiones de leyes clave. Sin embargo, hay algunas cuestiones sobre el Presupuesto que buscarán modificar: la principal es la institucionalización en el proyecto de la devolución del fondo coparticipable que le había sido quitado por el expresidente Alberto Fernández y reasignado a la provincia de Buenos Aires; además, los legisladores del partido están recolectando reclamos de gobernadores e intendentes del PRO, que le llevarán al Gobierno. "Esas dos cosas tienen que estar en el Presupuesto 2025", avisó a El Destape una fuente de la bancada.

Cuando Milei vetó la ley de presupuesto universitario, el PRO sacó un comunicado en el que instaba al Gobierno a que incluyera "las necesidades de las universidades en el Presupuesto 2025 de manera prioritaria". En ese momento, un diputado de La Libertad Avanza señaló a este portal que iban a "evaluar" cambios durante el debate y que "seguramente" harían "algún aporte" a la discusión.

Este domingo, Miguel Ángel Pichetto, diputado y presidente del bloque Encuentro Federal, adelantó detalles del dictamen que presentará su bancada. "Queremos arribar a un dictamen que contemple la demanda de las provincias, que aborde las problemáticas de los jubilados conformando una fórmula que sea razonable, que sería devolverle el 8% del mes de enero y el ajuste por la inflación. Hay que ordenar también las cajas de jubilaciones de las provincias que están en orden", explicó en una entrevista con Futurock.

"Hay que analizar entre todos en el Congreso el presupuesto universitario. Me parece que tiene que ser reacomodado, no puede ser el que mandó el Poder Ejecutivo", añadió el legislador nacional.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), diezmada desde el éxodo de 12 diputados que formaron un nuevo bloque, señalaron a El Destape que, si bien no queda mucho tiempo para el debate, "aún es prematuro" hablar de cambios concretos porque hay que ver "qué acepta" La Libertad Avanza. "La idea es que haya presupuesto, porque lo peor que puede pasar es que prorroguen el Presupuesto 2023", subrayaron.

Aunque todavía no está claro de qué forma, Unión por la Patria (UP), primera minoría con 99 diputados, rechazará el proyecto de Presupuesto 2025, tal como viene haciendo desde el Presidente lo presentó de forma oficial. "Hay inconsistencias macro y partidas que no cierran", había opinado el jefe de la bancada, Germán Martínez, en diálogo con AM750 en septiembre, cuando Milei dio ese show de domingo por la noche en el parlamento.

El reloj corre. Si el Congreso no consigue aprobar este proyecto, Milei gobernará con un proyecto presentado hace dos años, cuando la inflación estipulada era 200% menos que la actual. Así, tendrá vía libre para seguir ajustando a prácticamente todos los sectores de la sociedad, algo que ha demostrado en variadas ocasiones que no lo conmueve en lo más mínimo: lo único que parece conmoverlo es la eliminación del déficit fiscal y, en su cabeza, es indistinto -o incluso mejor- si se logra recortando a sectores populares y no al pequeño porcentaje que acumula la mayor parte de la riqueza de la Argentina.