Mientras ya piensa en otro veto, el Gobierno tensiona con el PRO y amenaza con romper los pactos electorales

El Gobierno maneja el escenario de que el Congreso aprobará antes del 30 de noviembre el proyecto que limita los DNU. Alrededor de Javier Milei confirmaron que se viene otro veto. Mientras tanto, el oficialismo tensiona con el PRO y amenaza con romper los pactos electorales. "Si votan en contra nuestro entonces ya no tenemos más nada para hablar de acá a mayo", dijeron a El Destape en Casa Rosada sobre las elecciones 2025 y los posibles acuerdos con el macrismo. Y repitieron: "En mayo vamos a hablar con los que hayan acompañado, no con los que no hayan acompañado. Va a ser así".

Es que se especula con que el macrismo no acompañe al Gobierno en esta votación. "Quedarán ellos como los que votaron el kirchnerismo", afirmó un entornista de Milei.

Igualmente, el PRO no votaría a favor de esa ley sino que se rumorea que habrá varios amarillos que se abstengan. Eso tampoco conforma al Gobierno. "En cada votación cada uno va a elegir de qué lado se para", advirtieron en la Rosada. La votación llegará en un momento complicado en la relación de LLA con el PRO. En las últimas horas algunos funcionarios apuntaron a Mauricio Macri.

Uno fue Manuel Adorni, que lo "raspó" en una respuesta en una entrevista en la que el vocero tildó a Macri de apenas "un amigo de que come milanesas con el Presidente". Y otro fue Guillermo Francos. El jefe de Gabinete se quejó de las insistentes críticas del expresidente. Y dijo que son injustas.

Hay una frase que viene repitiendo Santiago Caputo sobre el PRO que anda dando vueltas en la Casa Rosada. La sacó de un libro del mentor de Warren Buffett, llamado Benjamin Graham. "Las cosas hay que pagarlas por lo que valen y no por el precio. Me dispara a la discusión con el PRO", afirma en privado. El asesor de Milei cree que el PRO de Macri vale mucho menos de lo que se vende. Que solamente hoy tiene poder de daño. Pero cree que ese poder de daño tiene fecha de vencimiento: 10 de diciembre de 2025, día que cambiará la conformación del parlamento.

En el Congreso, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y los radicales díscolos enrolados en Democracia para Siempre votarán contra el Gobierno. Los votos están. La oposición está lista para la media sanción. El Senado correría el mismo camino. "Va a pasar lo mismo que viene pasando en la nueva era política. Va a salir una ley, la vetamos y después algunos se dan vuelta para asegurar el tercio y no pueden ratificar el veto", afirmó confiado a El Destape un funcionario que está al tanto de las negociaciones parlamentarias en los pasillos de Balcarce 50.