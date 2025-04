Polémica en Independiente por lo que dijo el Kun Agüero: "No es mi casa"

Sergio "Kun" Agüero dijo presente en el Senior de Independiente en las últimas horas y causó polémica con una inesperada frase. A pesar de su conocido problema cardíaco que lo obligó a dejar el fútbol, el exjugador de la Selección Argentina hizo su debut con el conjunto de "retirados" del "Rojo" de Avellaneda nada más y nada menos que en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y contra Racing. Sin embargo, sus palabras en una entrevista despertaron cierta controversia.

Como es sabido, el exhombre de Barcelona y Atlético de Madrid surgió en el club, debutó en la Primera con 16 años y su venta fue fundamental para la renovación de la cancha donde hoy el elenco de Julio Vaccari hace de local. Claro que sus declaraciones estuvieron lejos de ese "sentido de pertenencia" hacia los colores y no tardaron en trascender. En diálogo con Fox Sports, Agüero sorprendió a más de uno con sus dichos.

La frase del Kun Agüero que encendió la polémica en Independiente

"No es mí casa, pero sí es algo donde nací digamos, desde los ocho años cuando arranqué. Pero bueno, siempre cuando me invitan obviamente estoy para divertirme en este caso", respondió el ex Barcelona cuando el periodista del mencionado canal de deportes le consultó justamente por la vuelta a "su casa". Posteriormente, luego de 18 años volvió a calzarse la camiseta de Independiente y durante el encuentro que culminó 3 a 3 marcó un golazo. A su vez, horas después y a través de las redes sociales promocionó su nuevo documental que se estrenará el próximo 7 de mayo.

Sergio "Kun" Agüero debutó en el senior de Independiente ante Racing

El gol del Kun Agüero en su debut en el Senior de Independiente

El Kun Agüero anunció su documental

Los números de Agüero en Independiente

Partidos jugados : 56.

: 56. Goles : 23.

: 23. Asistencias: 8.

Fixture de Independiente para la Copa Sudamericana 2025

La CONMEBOL oficializó el calendario de la Copa Sudamericana 2025 donde Independiente será cabeza de serie del Grupo A. El conjunto dirigido por Julio Vaccari, que accedió al torneo gracias a su posición en la Tabla Anual 2024 del fútbol argentino, buscará su tercera corona continental en este certamen para convertirse en el máximo ganador histórico, privilegio que ya ostenta en la Copa Libertadores.

Fecha 1 - Martes 1° de abril: Nacional Potosí vs. Independiente | Hora: 18:00

Fecha 2 - Martes 8 de abril: Independiente vs. Boston River | Hora: 19:00

Fecha 3 - Martes 22 de abril: Guaraní vs. Independiente | Hora: 19:00

Fecha 4 - Martes 6 de mayo: Boston River vs. Independiente | Hora: 21:30

Fecha 5 - Jueves 15 de mayo: Independiente vs. Guaraní | Hora: 19:00

Fecha 6 - Miércoles 28 de mayo: Independiente vs. Nacional Potosí | Hora: 19:00

*Todos los horarios corresponden a la República Argentina.