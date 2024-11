Axel Kicillof se refirió a la Boleta Única Papel y denunció: “Nos hicieron un desastre sin consultarnos"

Tras la aprobación de la Boleta Única Papel (BUP) como nuevo sistema de votación a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires evalúan los posibles escenarios electorales del 2025. “Estamos buscando el mal menor”, se sinceró Axel Kicillof en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. El mandatario se mostró descontento con la decisión política de Javier Milei de cambiar el sistema electoral. “Hubo un cambio intempestivo”, dijo y agregó: “Nos hicieron un desastre sin consultarnos, fue una decisión unilateral”.

Con la BUP a nivel nacional, la propia ley establece que se haga en “urnas separadas” y prohíbe a las provincias “anexarse” en caso de querer implementar el mismo sistema. “Es un desdoblamiento de facto”, sentenció Kicillof.

“Nos armaron un verdadero desastre, nos metieron en un quilombo, esa es la verdad”, dijo bastante molesto el mandatario. “Loco, es una elección, se viene haciendo bien. Nunca hubo ningún problema en provincia de Buenos Aires, nunca nadie denunció un fraude, nunca nadie se tuvo que echar atrás una elección, transparencia ya tenemos; así que hay un motivo oculto, oscuro, inconfesable atrás de este cambio que nos va a generar ahora. Y nos decían: ‘Va a ser culpa de la provincia. ¡Minga va a ser culpa de la provincia!’ El culpable es Javier Milei”, remarcó.

El único pedido que hizo el Gobernador al Congreso de la Nación es que, en alguna de las sesiones que restan del año, “echen para atrás el proyecto (de BUP), al menos en Provincia de Buenos Aires. Si quieren plantear algo expliquenlo para qué, pero quieren implementar un sistema que funciona en ningún lado, contra una sistema que siempre ha funcionado”.

Según pudo averiguar El Destape, en caso de que las elecciones nacionales se hagan completamente por separado a las provinciales -es decir distinto día- , “las PASO y las elecciones bonaerenses le costarían al gobierno de Kicillof $100 mil millones”, confesó a este medio un miembro del Gabinete. De elegir ese camino, “se reasignarían partidas del presupuesto”, ya que el enviado a la Legislatura no lo prevé.

Por otra parte, desde el gobierno bonaerense se reunieron en reiteradas oportunidades con la Junta de la provincia de Buenos Aires, con el titular del Juzgado Federal Electoral N°1, Alejo Ramos Padilla, y con funcionarios de la Cámara Electoral Nacional para buscar una salida al tema. Algunas definiciones tendrán que darse ante de fin de año. A modo de ejemplo, el gobierno de Milei llamará a licitación para la compra de urnas para las elecciones y provincia de Buenos Aires podría sumarse. El transporte de las urnas es otro tema a tratar, las fuerzas de seguridad que las custodian también.

En tanto, el propio Gobernador contó: “Estamos yendo a consultar a ver si podemos aplicar el mismo sistema”. Las consultas fueron realizadas a la Cámara Electoral Nacional, pero aún teniendo el mismo sistema -es decir, BUP- la votación se haría en dos urnas y en dos cuartos oscuros diferentes. “Más barata no va a ser”, dijo Kicillof y ejemplificó: “El grado de abstención y de ausencia en la segunda urna -si se vota en dos separadas- crece muchísimo, no porque el elector no quiera votar, sino porque tal vez no quiere hacer una segunda cola. Estoy describiendo experiencias históricas ya realizadas y todas fueron un fracaso”.

Los cuatro escenarios posibles

Con los dos sistemas vigentes en el Gobierno provincial evalúan cuatro escenarios: