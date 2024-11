El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno y se refirió al fallo de la causa Vialidad contra Cristina Fernández que se conocerá este miércoles. Para Kicillof se trata de "juicios totalmente truchos” que desencadenará en "una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar" y que apunta a la "persecución política y proscripción” de Cristina Kirchner.

“Es derecho ficción y fantasía, porque se sacan dictámenes judiciales en la Cámara Federal de Casación Penal donde no hay una sola prueba, no hay un solo delito y a quien se acusa que es a Cristina no tiene posibilidad material de llevarlo adelante. Un delito que no existió y que se le achaca a una persona que nunca podría haberlo cometido” resaltó. “Todo lo que se va a decir el miércoles no existió ni ocurrió y sin embargo se va a dar por hecho con el objetivo de generar una estrategia de disciplinamiento”, afirmó.

“Se convierte en un caso de persecución y de proscripción contra Cristina”, agregó el mandatario. Además, dijo que la Justicia está tomando un camino que es “gravísimo en términos históricos, políticos, de presente y futuro” por lo que evaluó ese accionar como “lamentable, muy triste y muy penoso”. Además dejó en claro el “rechazo y repudio” desde la provincia de Buenos Aires: “Es un golpe a las instituciones, a la credibilidad de la justicia. Desde acá nuestro acompañamiento y solidaridad con quién es la víctima que es Cristina”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, el Gobernador recordó que la causa se inició en 206 por un funcionario del gobierno nacional de aquel entonces, a través de Javier Iguacel. “Fue una decisión política de Mauricio Macri iniciar este camino de infamia donde cada vez se van embarrando más; donde no hay una sola prueba. Después años de declaraciones donde iban funcionarios, peritos, expertos que decían que nada de lo que se estaba juzgando como delito había pasado, y esto que digo consta en el expediente”, dijo sin pelos en la lengua Axel Kicillof. “Hay jueces que tuvieron vínculos con Macri, jugaban al fútbol, al tenis en su quinta y ahora aparecen como jueces objetivos y neutrales y van a dictar una sentencia. Así que está todo mal. No hubo sobreprecios y no hubo obras sin terminar. Es un entramado espantoso de los llamados ‘sótanos de la democracia’”, agregó.

“Este es un proceso de persecución que llamamos lawfare, y que tiene un capítulo argentino como tiene también un capítulo internacional. El caso de Lula es uno de los más llamativos, termina preso, pero luego es liberado porque no se podía sostener y la propia Corte Suprema termina señalándolo. Esta historia ya la conocemos, y van a hablar de una realidad que no existe”, cerró el mandatario.