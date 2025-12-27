Inocencia Fiscal: el Gobierno de Milei celebró el nuevo blanqueo

Desde Casa Rosada celebraron el importante triunfo del viernes por la noche en el Senado, tanto en relación a la Ley de Presupuesto 2026 como a la Ley de Principio de Inocencia Fiscal. Por medio de un comunicado, aseguraron que se trata del primer presupuesto "sin déficit fiscal en década" y remarcaron la importancia del trabajo realizado por senadores y funcionarios libertarios. "Con la nueva ley de Inocencia Fiscal, los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros", aseguraron. Desde sus redes, el presidente Javier Milei también celebró y aseguró que se trata de "un hecho histórico". Y cerró, eufórico: "¡Viva la libertad, carajo!".
Hace 29 minutos
El festejo de Milei y sus seguidores por la ley de Presupuesto: "Revolucionaria"
El Presidente y sus seguidores celebraron en redes sociales la aprobación de la ley de Presupuesto en el Senado. "¡Viva la libertad, carajo!", exclamó.
Hace 1 hora
Los 42 senadores que votaron el capítulo clave que recorta fondos de educación y ciencia
Con 42 votos positivos, el Gobierno nacional consiguió aprobar un ajuste brutal en áreas clave. Uno por uno, quiénes votaron a favor del ajuste.
El gobierno de Javier Milei cierra el 2025 con un importante triunfo en el Senado: consiguió su primer Presupuesto 2026 y tras la sanción definitiva del proyecto, pasará la motosierra por áreas sensibles como Educación, Ciencia y Defensa. Tras la aprobación en general, se puso en debate el polémico Capítulo II -que contenía los artículos 12 y 30, dos puntos sensibles para la oposición-. Con 42 votos a favor, siendo 36 la mayoría requerida, también fue aprobado.
Hace 2 horas
Casa Rosada celebró el triunfo en el Congreso: "Un antes y un después"
Desde la Oficina del Presidente celebraron la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, asegurando que son "dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich y aquellos que acompañaron con su voto" el plan económico.
"Con la nueva ley de Inocencia Fiscal, los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahora y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo", añadieron en el comunicado. Mientras que aseguraron que las modificaciones introducidas, "permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo".
También apuntaron contra los "controles excesivos aplicados durante décadas a ciudadanos honestos como a empresas" y remarcaron que solo eran "una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal".
"El Presidente Milei invita a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros. Es un antes y un después en nuestra historia y una herramienta indispensable para hacer el país grande otra vez", sentenciaron.
Hace 2 horas
Milei consiguió su primer Presupuesto: motosierra en educación, ciencia y defensa
El Senado le dio sanción definifiva a la ley de leyes. El oficialismo cerró los votos de aliados provinciales y neutralizó los intentos de rechazos a la derogación de artículos que garantizaban la inversión en áreas clave.
Javier Milei tiene su primer presupuesto desde que está en la Casa Rosada. El Senado le dio sanción definitiva al proyecto que incluyó un fuerte golpe de motosierra a la educación. Pese a las dudas que generaron estos artículos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguieron aval de los aliados y le dieron al Presidente un cálculo de gastos y recursos para ofrecerselo al mercado, en aras de conseguir dólares para quemar.
Hace 2 horas
Bullrich defendió el ajuste en el Presupuesto 2026: "No miente ni engaña"
El oficialismo consiguió aprobar, en general, el Presupuesto con 46 votos a favor. Hubo 25 votos negativos y una abstención. Avanza la discusión por capítulos.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
El Senado celebra este viernes la que se perfila como su última sesión del año con el objetivo central de sancionar el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. La mayor atención estará puesta en la ley de leyes, que incluye varios artículos que generan tensión con la oposición dialoguista y anticipan votaciones en particular de resultado ajustado. La sesión en el recinto de la Cámara Alta fue convocada para las 12 y se enmarca en el período de sesiones extraordinarias dispuesto por Javier Milei, vigente hasta el martes 30 de diciembre. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.