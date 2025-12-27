Inocencia Fiscal: el Gobierno de Milei celebró el nuevo blanqueo

Desde la Oficina del Presidente celebraron la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, asegurando que son "dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich y aquellos que acompañaron con su voto" el plan económico.

"Con la nueva ley de Inocencia Fiscal, los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahora y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo", añadieron en el comunicado. Mientras que aseguraron que las modificaciones introducidas, "permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo".

También apuntaron contra los "controles excesivos aplicados durante décadas a ciudadanos honestos como a empresas" y remarcaron que solo eran "una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal".

"El Presidente Milei invita a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros. Es un antes y un después en nuestra historia y una herramienta indispensable para hacer el país grande otra vez", sentenciaron.