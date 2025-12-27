El festejo de Milei y sus seguidores por la ley de Presupuesto 2026: "Revolucionaria"

El presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales la aprobación del Presupuesto 2026, calificándolo como "revolucionario" y "un blindaje al bolsillo de los argentinos". Lo hizo a través de su cuenta de X, en un posteo en el que también agradeció también a Patricia Bullrich, a Diego Santilli y a los senadores que "dieron ejemplo de patriotismo y libertad" al inclinarse a favor del proyecto del Gobierno.

A sus festejos se sumaron tuiteros y funcionarios del Gobierno libertario, que respondieron a la publicación con comentarios y elogios al mandatario. Mientras desde Casa Rosada también festejaron cerrar el año con una victoria en el Congreso, asegurando que tanto el Presupuesto como la Ley de Inocencia Fiscal son "un antes y un después en nuestra historia".

Tras una extensa sesión de 11 horas, el Senado aprobó la primera ley de presupuesto en cuatro años después de tres prorrogaciones presupuestarias consecutivas desde 2022. Con un fuerte ajuste en áreas clave como Educación, Ciencia y Defensa, 46 senadores de diversos colores políticos dieron la mayoría al proyecto del Gobierno de Milei.

"No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal", escribió el máximo mandatario en sus redes sociales a última hora del viernes a la noche. Y agregó: "Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien".

Los festejos de la tropa libertaria en redes sociales: "Potencia mundial"

Al mensaje del Presidente, se sumaron las respuestas de funcionarios y ciber militantes libertarios que también celebraron la promulgación del Presupuesto. El primero fue el diputado provincial Agustín Romo, quien agradeció al mandatario por "salvar a la República Argentina" con "la ley más importante de los últimos 100 años".

Otro de los tuiteros que festejó el triunfo oficialista fue el Gordo Dan, quien escribió "Gracias Javo, Argentina será potencia mundial", dentro de las respuestas al tuit de Milei.

Entre los funcionarios que celebraron la ley, también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que respondió al tuit del mandatario con una bandera argentina luego de decir presente en el recinto para ver la votación en vivo y en directo.

Educación y Ciencia, la variable de ajuste

El gobierno de Milei cerró el 2025 con un triunfo parlamentario clave gracias a la aprobación de su primera Ley de Presupuesto, que representa los ideales de base del gobierno libertario: pasará la motosierra por áreas sensibles como Educación, Ciencia y Defensa.

Tras la aprobación en general con 46 votos afirmativos, uno de los puntos más polémicos del debate fue el Capítulo II, que contenía los artículos 12 y 30, sensibles para la oposición. Finalmente fue aprobado con 42 votos a favor, siendo 36 la mayoría requerida.

El artículo 30 fue el que parecía tensionar y poner en peligro toda la aprobación del Presupuesto 2026. Sin embargo terminó por triunfar la estrategia de La Libertad Avanza, que movió las piezas sobre el tablero y logró blindar los artículos en disputa proponiendo votar por capítulo. Así, consiguió los votos e imponer el ajuste brutal en áreas importantísimas de cara al próximo año.