Despidieron a 21 trabajadores de una reconocida fábrica de reconstrucción del neumático 

En medio de la crisis económica del gobierno de Javier Milei, otra fábrica despidió a decenas de trabajadores sin justificación y dejó sin trabajo a familias enteras en Córdoba. La fábrica de reconstrucción del neumático echó a operarios de madrugada y a través de un escribano que notificó a los trabajadores en sus domicilios que quedaron desvinculados. Los despidos se dieron en medio de una discusión paritaria.

Desde el gremio del neumático, denunciaron que la empresa Ruiz SA, fábrica de reconstrucción de neumáticos de Córdoba despidió a 21 trabajadores sin justificación ni aviso previo de sus puestos de trabajo. “De madrugada y con escribano, echaron a decenas de trabajadores del neumático”, apuntaron desde el gremio que permanece en estado de alerta y movilización realizando una protesta en la ruta B. Virgen de Fátima donde se encuentra la fábrica.

En una entrevista con El Destape, el secretario general de Sutna, Alejandro Crespo, reclamó la reincorporación de los trabajadores despedidos y denunció la maniobra ilegal de la empresa. Ratificó que continuarán con las medidas de fuerza. "Seguimos desde la madrugada manifestando frente a la fábrica contra una situación totalmente salvaje luego de una reunión ráfaga de paritarias", apuntó y volvió a denunciar "que los despidieron delante de la familia como provocación y totalmente ilegal", apuntó.

"Exigimos que se vuelvan a sentar para dialogar la paritaria y que reincorporen a los trabajadores porque la situación se va a recrudecer aún más ", cerró.

Conflicto de los trabajadores del neumático: paro en FATE y marcha por Panamericana

A mediados de marzo, el Sindicato del Neumático (Sutna) acompañó a los trabajadores de FATE, que estuvieron de paro ante nuevos despidos, en una movilización a Márquez y Panamericana, con corte de carriles incluido. El secretario general de Sutna, Alejandro Crespo, reclamó para que "no se intenten destrozar las difíciles condiciones de trabajo que hay en el neumático". El gremio pidió que los trabajadores se mantengan "firmes", sin entrar en "las trampas de la patronal".

"En estos momentos, el gremio de neumáticos, a través de la votación de la asamblea de los trabajadores de FATE, hemos salido a manifestarnos a Márquez y Panamericana y recorriendo cada una de las calles, dado que en esta circunstancia están llegando telegramas de despido a compañeros, tratando de presionar para cambiar las condiciones de trabajo unilateralmente por la patronal de FATE", dijo Alejandro Crespo a El Destape desde la protesta.