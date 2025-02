Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar y la devaluación: "Estás nervioso"

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por la intervención del gobierno para bajar el precio del dólar. También se burló por el despido del titular de la Anses, Mariano de los Heros y Sonia Cavallo de la embajada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El mensaje contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Che Milei. Te noto algo nervioso. El sábado publicaste un GALIMATÍAS ECONÓMICO en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una “estabilización exitosa”, comenzó escribiendo Cristina Kirchner en su cuenta de X. Y siguió: "Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la guillotina la tiene tu hermana) y le cortaste la cabeza a Sonia Cavallo, la hija del Mingo… que, COMO TE CRITICÓ, PASASTE DE CONSIDERARLO “EL MEJOR MINISTRO DE LA HISTORIA” A DECIR QUE ES UN IMPRESENTABLE".

En este marco, planteó a mandatario por sus acciones y defendió al peronismo: "Y pensar que los que tenemos la fama de malos, violentos, autoritarios y vengativos somos los peronistas", escribió Cristina Kirchner.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei

Cristina Kirchner hizo referencia a la convulsión que vivió el lunes el gobierno de Javier Milei que echó a dos funcionarios clave por diferencias ideológicas. Milei desplazó a Mariano de Los Heros en el medio de los cruces por la posibilidad de realizar o no una reforma previsional y previamente a la representante en la embajada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo, por diferencias con su padre.

El despido del titular del Anses

El presidente Javier Milei desplazó este lunes al titular de ANSES, Mariano de los Heros, por haber afirmado que el Gobierno quería realizar una reforma jubilatoria. El mandatario contradijo fuertemente las declaraciones que realizó el funcionario y aseguró que "no está en carpeta" por el momento. "Habló de un tema que no estaba en agenda", cuestionó y destacó que antes que abordar esa reforma se debe atender el mercado laboral informal.

"La reforma jubilatoria no es para este momento”, aseguró el mandatario en diálogo con A24 aunque sea parte de los pedidos que realizó el Fondo Monetario Internacional en la negociación por un nuevo acuerdo. Tras la decisión, amplió su explicación para correr al funcionario: "No tenia por qué hablar de un tema que no está en agenda". En una breve entrevista con Radio Rivadavia, siguió: "La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden".

El jefe de Estado descartó la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año. Los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”. Pero Milei desechó de plano esa posibilidad, en medio del año electoral. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que el reemplazante será el subdirector de la cartera Fernando Bearzi, quien actualmente está a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).