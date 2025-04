El ex embajador argentino en Estados Unidos y la ONU, Jorge Argüello, se refirió a los aranceles que impuso el gobierno estadounidense y afirmó que "Donald Trump es básicamente un negociador", pero que "Argentina entró en un pelotón de países a los cuales se les aplicó el mismo arancel". En este marco, afirmó que "no hay mucha influencia que Milei pueda hacer en el gobierno estadounidense en este momento".

En diálogo con El Destape 1070, el ex funcionario enfatizó que "Donald Trump es básicamente un negociador" y remarcó: "No hay tratamiento diferenciado con Argentina" respecto a los aranceles. "Estamos en presencia de anuncios que vienen siendo anunciados hace rato", agregó.

Explicó que "Trump comenzó a dejar atrás el orden del Libre Comercio que fue postulado por EEUU después de la segunda guerra mundial". Detalló que se trata del GAT, General Agreatment of Tarif and threads, "es decir, el acuerdo general sobre aranceles y comercios, que es lo que ha regido el comercio planetario en los últimos 80 años". Y sobre ello, apuntó: "El GAT dio orígen a la Organización Mundial de Comercio. Desde ayer, todo esto está puesto en cuestión".

Relación de EEUU y Argentina

Argüello puntualizó que "el 68% del aluminio que produce Argentina tiene como destino Estados Unidos" pero "también vendemos alimentos elaborados, químicos, insumos agrícolas, aceites, vinos, carne, miel, limones, arándanos..." sin embargo "la intensidad del comercio bilateral no es significativa" ya que "Estados Unidos representa el 8% de las exportaciones argentinas, pero la Argentina expresa el 0,8% de las importaciones de Estados Unidos".

"Esto no es recíproco porque si fuera recíproco no sería generalizado, para los Estados Unidos no somos una discusión relevante", disparó y cerró: "Tiendo a pensar que Argentina entró en un pelotón de países a los cuales se les aplicó el mismo arancel y no hay mucha influencia que Milei pueda hacer en el gobierno estadounidense en este momento".

Trump anunció aranceles para casi todo el mundo: 10% para Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relanzó este miércoles su guerra comercial, su principal y por ahora única estrategia de comercio internacional, como una guerra de liberación nacional. Bajo el título "Día de la Liberación" -en referencia al 8 de mayo de 1945 cuando Europa y EEUU festejaron la derrota del nazismo- anunció "aranceles recíprocos" para todos los países del mundo, incluida la Argentina, que enfrentará una tasa extra del 10% para todos los productos que exporte a territorio estadounidense.

En un extenso discurso frente a la Casa Blanca, el mandatario prometió poner fin a la época de "saqueo y abuso" contra Estados Unidos y presentó a su guerra comercial contra los cinco continentes como una guerra defensiva. "Eliminen sus aranceles, bajen sus barreras, no manipulen sus monedas y empiecen a comprar decenas de millones de dólares en bienes estadounidenses", propuso Trump para volver a sentarse en la mesa de negociación con cada uno de los países afectados.

Trump también le habló este miércoles directamente a las empresas para tentarlas a que reubiquen sus fábricas y producción en suelo norteamericano: “Recuerden, no hay aranceles si fabrican su producto aquí, si lo fabrican en Estados Unidos.”