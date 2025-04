A cuánto se va el dólar tras la guerra de Trump: editorial de Roberto Navarro

El periodista y conductor Roberto Navarro se refirió a la imposición de los aranceles de Estados Unidos que incluyó a la Argentina en medio del desembolso del FMI y lamentó que "el presidente esté yendo a mendigar dólares" y planteó cuál será el costo.

"Qué desesperado tenés que estar para tomarte un avión, irte a Estados Unidos para ver si en algún momento de una reunión, por casualidad o porque vos lo perseguís todo el tiempo, te podés cruzar 10 segundos con el presidente de Estados Unidos y decirle 'si no te tira unos dólares'", comenzó diciendo Roberto Navarro en El Destape 1070. Sostuvo que "eso está haciendo el presidente de la Nación en este momento. El gobierno tiene dos problemas, necesita un desembolso grande para no terminar en una corrida cambiaria, que deriven una corrida bancaria y un corralito; y el otro que tiene es de devaluar", agregó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este marco, detalló que le están pidiendo los diversos sectores económicos al gobierno. El FMI dice que un precio normal hoy del dólar para que la economía funcione y el gobierno pueda acumular reservas está entre 1500 y 1600 pesos. Recordemos que vale 1000 hoy 1070, ¿sí? 1500, 1600 dice el Fondo. La sociedad rural está pidiendo 1800 para liquidar y hay inversiones que quieren meterse en el negocio petrolero y fundamentalmente de GNL, que piden 2000 pesos. por cada dólar. Eso es lo que se le pide al gobierno, hoy un gobierno sediento de dólares para darle dólares", planteó.

"Hay dos formas de devaluar, una que lo decida el gobierno y otra que lo decidan los mercados si el gobierno no se decide. Pero ahora Trump con las medidas que tomó todo eso casi te diría que deja de importar. ¿No? Estamos ante una situación dramática, ante un cambio de rumbo del capitalismo. Estamos ante una situación sin precedentes o precedentes muy lejanos que generaron una depresión económica ya por 1930", detalló.

"Otra vez, Trump le muestra a Milei que no le interesa Milei. Si no le hubiera dado algo mejor que a los países vecinos. Recordemos que para Milei y Trump, Lula es comunista, Petro es comunista, Boric es comunista. Sin embargo, le cobra el 10, igual que a nosotros", disparo y remarcó: "No hizo ninguna diferencia. ¿Qué es esto de parte de Trump? Bueno, es un manotazo de ahogado de una potencia en agonía que ya no puede competir de igual a igual con China, con India, en algún caso con Vietnam.

En este sentido, Navarro alertó "una guerra comercial" que "trae devaluaciones" por lo tanto "todos los países van a devaluar, por eso van a a obligar a devaluar a Argentina". "Trae pérdida de riqueza porque pierden las acciones, caen de precio, trae recesión, traen depresión, incluso en algunos casos, ya hay alguna, también cae el precio del petróleo" disparó.

"Hoy, Argentina va a tener una situación muy complicada y cada día que pase va a ser peor. No solo por culpa de Milei, el contexto que le tocó es muy malo. Milei está yendo a mendigar, a mendigar a los Estados Unidos a cambio de qué. Me gustaría saber qué le va a dar él a Trump para que le dé unos dólares más", cerró