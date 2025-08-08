Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, hizo público un descargo contra su par nacional, Patricia Bullrich, en el medio de los cruces por la causa que implica a los 25 policías que cesanteó el gobernador Axel Kicillof por presunto espionaje ilegal. Bullrich tildó al mandatario bonaerense de "inútil" por "armar una denuncia trucha a Maxi Bondarenk". Alonso respondió: "Bullrich miente. ¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial".

"No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé", siguió el mensaje de Alonso en su cuenta de X (ex Twitter). Y la refutó pidiéndole que "deje de sentirse perseguida por la historia en la que usted fue acusada por el actual Presidente y que nunca se aclaró".

El ministro bonaerense le recirminó que "la mentira no conduce a nada", además de aconsejarle de que "intente no repetir los mismos hábitos". En esa misma línea, le sugirió que "no intente intervenir en la Justicia mintiendo", si es que desde el Gobierno nacional "están nerviosos" por alguna "medición electoral que están viendo". "Los hechos son claros", concluyó al final de su posteo.

Alonso vs. Bullrich, nuevo round

No es la primera vez en los últimos siete días que Alonso cruza a Bullrich acusándola de "mentir" sobre el caso de los policías de la Provincia investigados por conspirar contra la cúpula de la fuerza junto al candidato libertario Maximiliano Bondarenko. La funcionaria nacional había afirmado que la Justicia "tiró abajo" la pesquisa.

"La ministra no puede mentir como no puede decir que la mejora en la seguridad es fruto del trabajo de las fuerzas federales", dijo Alonso en declaraciones a Radio 10, el miércoles pasado. Bullrich planteó la semana pasada que la denuncia contra los policías era "trucha" y que el gobernador Axel Kicillof "inventó una conspiración" contra los efectivos. "Es mentira y la mentira es un límite", le contestó Alonso.

Alonso junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El ministro, también, cargó contra Bullrich por decir que el gobernador "es amigo" de los delincuentes. "Nosotros tenemos la menor cantidad de homicidios dolosos de los últimos 25 años”", apuntó. Y luego agregó otros datos de la gestión bonaerense: "Hay 12.000 presos más en las cárceles. Tenemos una inversión como nunca. Hay 7.000 patrulleros caminando las calles de la provincia en este momento. Nunca antes hubo este nivel de patrullaje que se refleja en las estadísticas", señaló.

En este sentido, consideró que el gobierno de Javier Milei "miente" porque la Justicia "avanza en la investigación" y le volvió a pedir a la ministra que deje de insultar a Kicillof. "Patricia Bullrich mintió, y tiene que dejar de insultar al gobernador que eligieron los bonaerenses”, concluyó.