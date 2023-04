Elecciones 2023: Jorge Macri también criticó el desdoblamiento de las elecciones en CABA

El precandidato del PRO a jefe de Gobierno en la Ciudad se expresó en el mismo sentido que Mauricio Macri, luego de que trascendiera la decisión de Larreta de desdoblar las mesas.

El ministro de Gobierno porteño y precandidato a jefe de Gobierno del PRO, Jorge Macri, cuestionó el desdoblamiento de las elecciones 2023 en la Ciudad de Buenos Aires que propone el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, aunque aclaró: "Yo juego en cualquier cancha".

"Yo juego en cualquier cancha porque confío en la gente. Es adulta y sabe votar, si tiene que cortar boleta la corta. Yo no pensaría en sistemas electorales en función de si me favorece o no. Hay que gastar lo menos posible”, argumentó el funcionario tras los inminentes cambios en el calendario y el formato de votación en la Ciudad, dado que cerca de Larreta afirman que resolvió llamar a elecciones concurrentes pero con mesas desdobladas de las de la elección nacional.

“Cada persona va a tener que votar en dos cuartos oscuros distintos o en dos urnas distintas. Se va a tardar más y se va a hacer muy largo”, explicó Macri usando los mismos argumentos que su primo y ex presidente. Macri agregó: “Cuando hay voto largo y son la misma cantidad de mesas, la gente espera más y a mí me preocupa que se altere la participación. Siempre es malo que haya un nivel de participación bajo. Electoral y socialmente”.

“Me preocupa el costo adicional que puede tener este sistema, la complicación a la gente y cuál es el mensaje que damos forzando un sistema que no se utilizó nunca en un momento donde la gente está con poca paciencia”, finalizó.

El cruce entre Macri y el larretismo por las elecciones en CABA

Las declaraciones de Jorge Macri coinciden con las del su primo Mauricio, quien este mismo domingo afirmó en Twitter: "Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas".

"No cambiar las reglas electorales en un año electoral es un valor de JxC. La mayoría del PRO está en desacuerdo: hacerlo sería ir en contra de lo que hemos hecho. No podemos complicar la vida de la gente, perjudicarlos y malgastar su plata por especulaciones o maniobras", agregó.

Al contrario, cerca de Larreta afirman que el jefe de Gobierno ya resolvió llamar a elecciones concurrentes pero con mesas distintas. De esta forma, los precandidatos a jefe de Gobierno no tendrán su boleta pegada a los precandidatos presidenciales, una situación que podría perjudicar al precandidato del PRO por la falta de efecto de arrastre de Patricia Bullrich y del propio Larreta. Y beneficiar, en cambio, a Martín Lousteau, ya que su boleta porteña no quedaría o bien suelta o bien atada a un precandidato presidencial radical con menos chances de ingresar a las elecciones generales.

Al respecto, el larretismo aduce que "no se modifican las reglas del juego" desdoblando las mesas de votación, ya que el código electoral de la Ciudad es el que establece las distintas alternativas de votación y es el jefe de Gobierno el que tiene la potestad de elegir cuál utilizar.