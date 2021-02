La desafiante frase de Bullrich que recalienta la interna con Vidal y Larreta

La ex ministra de Mauricio Macri y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no definir que quieren disputar electoralmente. “Hay que salir a dar pelea”, increpó.

En una entrevista con Revista Noticias, la dirigente del PRO evitó hablar de internas, pero aprovechó para disparar contra sus pares: “Yo como presidenta del PRO no me puedo a poner a pensar hoy en una candidatura, tengo que privilegiar lo colectivo sobre lo individual. Ahora es el momento de conducir con el resto del espacio a lograr la mejor elección posible. Va a ser un partido difícil y no es el momento de pensar en una candidatura sino en cómo ganamos en Córdoba, en el Senado”.

Asimismo, cargó contra Vidal por dudar en presente o no en elecciones, a lo cual, replicó: “Yo siento que cuando uno está en la acción política, como estamos todos nosotros, hay que salir a dar la pelea”. En ese sentido, advirtió: “Se lo dije, y me dice que siente que no, que ella tuvo un cargo ejecutivo y que tiene que pensar que quiere para su futuro. Igual está activa, quizás se ha mostrado menos, pero ha hecho tarea interna”.

En la misma línea, cargó contra Rodríguez Larreta por la misma actitud de “no mostrar firmeza”, a lo cual, Bullrich categórica disparó: “Cada uno tiene su personalidad. Veremos después que elige la gente”.

Para finalizar, la ex funcionaria aseveró que “la tarea más importante es llevar adelante un PRO que tenga políticas y causas” y advirtió: “Yo recibí un PRO muy administrativo y llenarlo de ideas es importante. Pero también es verdad que me preparé mucho para ser presidenta, sí”.