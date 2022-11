La amenaza de Bullrich a Larreta: "No me mandes más a tus soldaditos"

La titular del PRO sigue reavivando la interna en Juntos por el Cambio y denunció que desde el espacio de Larreta están haciendo operaciones en su contra.

La presidenta del PRO Patricia Bullrich volvió a apuntar contra el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en medio de una fuerte interna dentro de Juntos por el Cambio. Luego del escándalo por el video que se viralizó en el que se la escucha diciéndole al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel que le iba a "romper la cara", Bullrich insinuó que desde el espacio de Larreta están haciendo operaciones en su contra y denunció que hay "practicas que no van con su cultura política".

“Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos a hablar. Todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro”, expresó la ex ministra de Seguridad en diálogo con Radio Rivadavia y acusó al gobierno porteño de "hacer un mal uso de los recursos" y que "dicen una cosa públicamente y por atrás hacen otra".

Según Bullrich, desde el espacio del jefe de Gobierno porteño se encargaron de hacer "una campaña en su contra" en los medios y recordó cuando Miguel dijo que ella era funcional al kirchnerismo por criticar el operativo que hubo en su momento en la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner por las manifestaciones en su apoyo. Esto fue lo que desató el enfrentamiento entre Bullrich y Felipe Miguel y el motivo por el cual la titular del PRO le dijo: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”.

En este sentido, la ex ministra de Seguridad reconoció que hay una discusión entre ella y Larreta. "Todo el tiempo tenemos el uso de formas o sistemas que no son para mí los adecuados en una campaña", planteó Bullrich y aseguró que a ella "no la van a correr" de la candidatura para ser presidenta.

"Este es un debate entre Larreta y yo respecto a cómo son los términos de lealtad y de buenas prácticas en una campaña. Si a mí me tiran a 10 personas a decirme cualquier cosa en los medios, eso no es leal. Es más leal que venga Larreta de frente", denunció la titular del PRO.