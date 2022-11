Patricia Bullrich sigue con las agresiones a Felipe Miguel: "No voy a pedir disculpas"

La presidenta del PRO amenazó al jefe de Gabinete de Felipe Miguel y dijo que no pedirá disculpas por sus dichos. "Que se banque las consecuencias", afirmó Bullrich.

La presidenta del PRO Patricia Bullrich habló luego de la difusión del video en el que se ve su violenta amenaza hacia el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel. La ex ministra de Seguridad aseguró que no tiene previsto disculparse con Miguel y lo acusó de ser "mucho más violento" que ella. "Cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos", marcó Bullrich en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

La amenaza hacia Miguel quedó filmada en un video, en el que se la escucha a Bullrich decir: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”. “¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”, se preguntó la titular del PRO al ser consultada sobre sus polémicas declaraciones, que se dieron en medio de la presentación del libro del ex presidente Mauricio Macri en la Feria del Libro.

Según Bullrich, "Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y el otro día viene y me abraza por atrás" y planteó que "en Argentina hay que terminar con la hipocresía" y que "no se puede tener un doble discurso".

En este sentido, marcó que “mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a una persona que ha sido claramente antikirchnerista le digan que es funcional al kirchnerismo". "Esa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”, contestó la ex ministra, de forma determinante y sin realizar una autocrítica por sus violentos dichos.

En este punto, Feinmann le consultó si no se podía opinar distinto a ella y Bullrich admitió: "Esto no es una opinión. Es una sentencia". "Yo no soy funcional al kirchnerismo y lo sabe toda la Argentina. Es una persona que por los medios dice una cosa y después se me acerca como si nada hubiera dicho", reconoció la ex funcionaria macrista y dijo que "esa es la hipocresía que yo en la política argentina no voy a bancar".