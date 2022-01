Gerardo Morales apuntó contra el periodismo militante macrista: "Es el más duro, el de mayor intolerancia"

Sigue la interna dentro del macrismo. El gobernador de Jujuy disparó contra varios integrantes de su espacio y cargó contra la militancia de parte del periodismo a favor del ala dura del PRO.

De cara a la reunión entre los mandatarios y los bloques de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales apuntó a los halcones dentro de Juntos por el Cambio y criticó al periodismo militante macrista y a sus referentes "convencidos de que hay que romper todo".

"Hay algunos sectores para los que si explota todo es mejor, para que el ajuste sea brutal y me parece que no es una buena opción para el pueblo", cuestionó Gerardo Morales en diálogo con Radio con vos en referencia a la interna de Juntos por el Cambio en torno al escándalo sobre quién tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Me refiero a algunos sectores que se denominan 'círculo rojo'. Me parece que algunas de las posturas más radicalizadas de Juntos por el Cambio ni siquiera quieren diálogo en temas clave como deuda y presupuesto. Nos dijeron traidores a los radicales por firmar el consenso fiscal que, siempre, las provincias firmamos", precisó el carcelero de Milagro Sala.

En esa línea, el radical insistió: "Hay temas que son de alto calibre institucional que no me entra en la cabeza que no puedan haber líneas de diálogo. Acá hay gente que profundiza la grieta y hace negocios políticos con la grieta y eso no le sirve al país".

Sobre el escándalo tras sus declaraciones sobre el origen de la deuda que pusieron nerviosos a los legisladores ultramacristas Waldo Wolff y Fernando Iglesias, Morales sintetizó: "No me preocupa lo que digan, estoy convencido de que la responsabilidad de Juntos por el Cambio es ir al diálogo en temas centrales y, además, generar un plan de gobierno que sea real y concreto".

"Hay un público alimentado por voces, las miradas más extremas de Juntos por el Cambio y también el periodismo militante", denunció al tiempo que precisó que "hay un periodismo militante de Juntos por el Cambio que es el más duro, el de mayor intolerancia. Sectores más radicalizados lo hacen convencidos de que hay que romper todo y que explote todo y otros lo hacen por temor a esa línea editorial".

"Juntos por el Cambio tiene que parar de ser el centro, tiene que buscar la racionalidad porque, sino, el país se vuelve inviable", propuso. "Si gana Juntos por el Cambio tampoco vamos a tener 129 diputados, este es un país que necesita acuerdos en manos de frentes electorales, por eso esto es el escenario de la política", completó.