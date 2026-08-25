El intendente de Río Gallegos apuntó contra la crisis de Milei y Vidal: "Miseria y pobreza"

En medio de la delicada situación social y económica que padece Santa Cruz, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, apuntó contra los gobiernos de Javier Milei y Claudio Vidal al asegurar que es “urgente cambiar este rumbo de miseria, desocupación y pobreza”.

La tasa de desempleo del 9,5% al cierre de 2025 y otros informes ubican a la provincia con índices elevados de retroceso en el empleo formal. Grasso volvió a marcar distancia y responsabilizó políticamente a Milei y Vidal por esta crítica situación. “Esta es la Santa Cruz de Milei y Vidal, no se soporta más”, cargó el intendente de la capital santacruceña a través de sus redes sociales.

Además, hizo alusión al caso del ex asesor de Milei, Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por el presunto intento de femicidio de su ex esposa. "La realidad supera a Cerimedo y sus ficciones digitales", afirmó a través de su cuenta de X. El intendente capitalino utilizó la figura de Cerimedo para contrastar con la crisis diaria que golpea a los vecinos de Santa Cruz.

Las declaraciones del intendente se conocieron en medio de un escenario de retroceso de la actividad económica provincial. De acuerdo con un informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), el Índice Provincial de Actividad Económica acumuló una caída del 11% durante enero y febrero de 2026.

Según el relevamiento, en febrero la contracción interanual de la actividad alcanzó el 12,3%, mientras que la variación respecto del mes anterior fue negativa en un 7,9%. El informe señaló que la economía provincial atravesaba entonces una fase contractiva, con una seguidilla de variaciones interanuales negativas.

Santa Cruz pierde entre 3 y 4 unidades productivas por día

Según otro relevamiento de la FESC, el consumo permanece completamente planchado, mientras que la crisis económica provoca el cierre de pymes del sector comercial e industrial mes a mes. Santa Cruz pierde un piso real de entre 3,5 y 4 unidades productivas cada 24 horas.

Esta situación confirma una contracción que afecta en paralelo al sector privado, al empleo público, al comercio de proximidad y a la actividad económica general de la región. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron entre 350 y 400 empresas empleadoras privadas, reduciendo el total de firmas registradas en la provincia de 3.985 a tan solo 3.545.

Con una caída interanual del 6,7% medida a mayo, la Federación Económica advirtió que Santa Cruz se posicionó como la quinta jurisdicción de Argentina con mayor destrucción de empresas en todo el país. Esta cifra duplica el promedio nacional de retroceso, que se ubicó en un 3,3%, e implica que sólo en el segmento de empleadores con personal a cargo cierra una firma cada dos días.

El enfriamiento de la economía real se ve reflejado en el Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) que elabora la propia FESC. A febrero de 2026, el indicador encadenó ocho meses consecutivos en baja, registrando una contracción acumulada del 11% en el primer bimestre del año.

Los comerciantes y prestadores de servicios señalan una combinación de factores que ahogan la actividad: el deterioro persistente del poder adquisitivo de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo, una menor incidencia de la masa turística, la desaceleración de la actividad en la cuenca petrolera y una presión constante por la suba de costos operativos, tarifas e impuestos.

El rostro más visible de este fenómeno se observa en los centros comerciales de las ciudades, con Río Gallegos como caso testigo. Los registros oficiales de habilitaciones confirman que entre 2025 y agosto de 2026 se tramitaron 637 bajas de licencias comerciales. Esto provocó un achicamiento del 21% en el padrón activo capitalino, recortando el universo de comercios habilitados de unas 3.000 unidades a cerca de 2.363.