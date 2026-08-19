Escándalo en Santa Cruz: el gobernador Vidal reasignó tareas a un exdiputado que posee una causa por abuso sexual

Un nuevo escándalo estalló en Santa Cruz luego que el gobernador Claudio Vidal designara al exdiputado Fernando Españón como director General del Área Técnica de Frontera. El cargo comenzó el 1° de agosto de este año, pese al fallo en su contra del Poder Judicial por una investigación por denuncias de abuso sexual y de autoridad, entre otros hechos. “Es una burla a la sociedad”, señalaron desde la oposición a El Destape.

La diputada santacruceña de Unión por la Patria, Agostina Mora, aseguró a este medio que la designación de Españón es "como una burla permanente" a las mujeres que denuncian, y remarcó: "Denunciaron a su jefe circunstancial, con muchísimo temor, y el Estado le da la espalda. No solamente no consiguen justicia sino que una vez que esa persona renuncia para no enfrentarse a la eliminación de los fueros, se lo sigue protegiendo".

Según Mora, el mensaje del Estado es que quien sufre violencia de género "Estado no te va a cuidar, porque cuida justamente a quienes son denunciados". "Hay un oficialismo que es indiferente frente a la violencia porque tiene esta persona dentro de la fila designada como funcionario público. El oficialismo siempre eligió el silencio para protegerlo a Fernando Españón. Desde ese lugar se protegió, desde el silencio", expresó Mora.

Quién es Fernando Españón

Españón fue intendente de la localidad 28 de Noviembre, la cual estuvo marcado por una profunda crisis institucional, hostilidad con el Concejo Deliberante y un manejo discrecional de los recursos municipales. Durante su gestión en 2021, la situación escaló a un plano penal grave cuando fue denunciado por empleadas y secretarias municipales por abuso sexual simple en tres hechos agravados por la relación de dependencia.

Además, acumuló causas por abuso de autoridad y desobediencia a los poderes públicos. A pesar de las denuncias de corrupción e institucionalidad quebrada, tras finalizar su mandato como intendente, asumió en el 2023 como diputado provincial por el espacio de Claudio Vidal.

Poco más de dos años después, luego del escándalo de las denuncias, el exlegislador presentó su renuncia formal, y la Cámara de Diputados provincial aceptó formalmente la misma el 19 de febrero de 2026, durante una sesión extraordinaria. Desde la oposición consideraron la maniobra para evitar el proceso de desafuero.

El abal del del Gobierno de Vidal

"Esa persona está procesada por abuso sexual, tiene cuatro pedidos pedidos de desafuero, se realizaron tres sesiones extraordinarias para darle tratamiento a ese pedido de desafuero que envió la justicia y en ninguna el oficialismo dio el quórum para poder tratarlo", destalló Mora.

Y explicó que luego del revés en las elecciones legislativas del 2025, Españón renuncia a su banca. "Es una burla a la sociedad, hay un descrédito y una pérdida de confianza en el Gobierno oficialista de Claudio Vidal", aseguró Mora.

Mora consideró que el procesamiento expone una protección por parte del oficialismo ya que paralizaron la quita de los fueros. En ese marco, concluyó: "Se institucionalizó el acompañamiento de esta persona procesada por abuso sexual y por malversación de cuentas cuentas públicas, designándolo en un cargo de un Ministerio que está conducido por una mujer, y que es esa mujer, la ministra de Gobierno, quien firma su designación".