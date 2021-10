Moyano aseguró que el Gobierno debió haber sido "más duro" en el control de precios

El dirigente sindical analizó la crisis económica, las medidas del Gobierno, los cambios en el Gabinete y las elecciones. "Estoy convencido de que la vamos a dar vuelta", afirmó de cara a las elecciones generales.

El secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, se refirió a la situación económica y la derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tuvieron lugar el pasado 12 de septiembre. Más allá de mostrarse esperanzado porque el peronismo pueda dar vuelta los números en las generales de noviembre, dejó en claro que hay una crisis mundial que ha provocado un "descalabro económico" también en Argentina aunque destacó las medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández en la gestión.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente manifestó: "El Gobierno, más allá de las equivocaciones y errores, ha priorizado mantener el salario. Ha dejado que las paritarias sean libres, muchos hemos conseguido aumentos salariales, el bono a los jubilados, las AUH que también han aumentado para aquellos compañeros sin trabajo... Están haciendo lo posible para mantener el poder adquisitivo. ¿Es suficiente? No, pero por lo menos es un paso adelante".

Por otro lado, Moyano subrayó: "Uno escucha a los economistas y, a veces, la realidad es otra. En verdad, el aumento de la gente que se ha quedado sin trabajo, de la pobreza, todo es producto de lo que pasó a nivel mundial, se está haciendo lo que se puede”. Pero a su vez, disparó contra la oposición y algunos medios de comunicación: “Sabemos que hay un ataque total de la derecha, criticando cualquier medida del gobierno. Ojalá los números se vean reflejados con más laburo, aumentos salariales, que la gente pueda ir al supermercado y los precios no se sigan disparando...”.

Al mismo tiempo, el dirigente sindical remarcó cuál fue el gran error que cometió la gestión de Alberto: "Es el no haber sido más duro para controlar los precios. A los grandes generadores les importa nada que haya una crisis. Lo único que les interesa es ganar guita". Mientras que también habló de los cambios de Gabinete realizado post derrota en las legislativas: "Parecía que se venía el mundo abajo según algunos medios, yo creo que han caído bien. Veo un jefe de gabinete que está actuando, no como los anteriores que no veían la realidad de la gente". Y sostuvo: "Ojalá que, con la incorporación de nuevos funcionarios, vean la realidad del país y empiecen a darle fuerza y optimismo al Gobierno y a la gente".



De cara a las elecciones, Moyano afirmó: "Estoy convencido de que la vamos a dar vuelta. Hay que hacer un proceso de concientizar a los trabajadores, que si vuelve la derecha van a venir por el salario, el laburo, las indemnizaciones". Mientras que, poniéndose en el lugar de argentinos y argentinas, remarcó: "Más allá de la bronca que uno ve por los aumentos y la inflación, será mucho peor si vuelve a gobernar la derecha".

En otro sentido, afirmó: "La CGT va a hacer una movilización muy grande el 18 de octubre". Mientras que, pensando en el futuro, sentenció: "Hay que dejar de lado las diferencias que tuvimos durante años y tener una CGT para que toda la política laboral se discuta ahí. El 11 de noviembre, ojalá se consiga la unidad con la mayor cantidad de gremios para tener una CGT representativa, combativa y que le diga al Gobierno las cosas que se hacen mal".