La dupla Massa - Kicillof, en sintonía fina para combatir la inflación

El gobernador bonaerense y el ministro de Economía presentaron el programa Precios Justos, que tendrá una fuerte trabajo de fiscalización por parte de los intendentes. Risas y abrazos en medio de una alianza estratégica.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Economía, Sergio Massa, presentaron el programa Precios Justos en el Salón Dorado de Casa de Gobierno en La Plata. Ambos dirigentes se mostraron en sintonía fina e hicieron hincapié en un mismo objetivo: bajar la inflación.

En ese línea, el ministro se hizo cargo de la tarea y remarcó que era “un compromiso” que había adquirido al momento de asumir en Economía, y sabe que el éxito del funcionamiento del mismo depende, en gran parte, de que en la provincia más poblada de la Argentina haya un fuerte acatamiento y cumplimiento. Axel Kicillof se convierte así en un aliado estratégico de la alianza política del Frente de Todos.

Por ello, el líder del Frente Renovador no escatimó en elogios a los caciques comunales: “El rol de los intendentes es fundamental, son quienes tienen la mejor capacidad para llevar adelante los controles”, dijo. Además aclaró que “las fiscalizaciones no tienen una lógica de castigo, pero sí hay castigos si no se cumple”. Y afirmó: “Habrá multas de entre $5 millones a $250 millones, y un 25% de ese monto será girado a los municipios”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La iniciativa apunta a que los intendentes se sumen a un férreo trabajo de fiscalización en cada supermercado e hipermercado que haya firmado el acuerdo de Precios Justos. “Estamos empoderando a los municipios para darle más herramientas a los vecinos”, finalizó el ministro.

Del acto también participaron el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el ministro de Producción, Augusto Costa; y el Secretario de Comercio, Matías Tombolini. Los y las intendentas que firmaron la adhesión al programa fueron los de Pilar, Quilmes, Merlo, Ituzaingó, Berazategui, Morón, Almirante Brown, Escobar, San Vicente, Berisso, Ensenada y Florencio Varela.

En un clima de total cordialidad y con discursos en la misma sintonía, Axel Kicillof resaltó la importancia del programa: “Es muy importante para nosotros”. En referencia a la labor que tendrán los municipios en la iniciativa, el mandatario recordó que “los empresarios argentinos que están con afán y voluntad de contribuir colaboran voluntariamente. Y por ser voluntario, por haber firmado un acuerdo, cuando se controla no se hace con afán de ‘gendarmería’, sino que es se hace para saber si cumplieron con algo que se comprometieron”. Además, el gobernador hizo referencia directa a la inflación y dijo que en “en provincia de Buenos Aires se sufre muy fuerte el proceso inflacionario, sea acompañado o no por aumentos salariales”.

En tono más distendido, Kicillof reconoció que tiene “la aplicación descargada” y que la había utilizado hacía pocos días. “Me parece una herramienta importantísima que aporta más capacidad de control”, precisó. Por su parte, Massa también contó que su hija “tiene cuenta DNI” y hace un uso constante “de los descuentos” que ofrece la cartera bancaria. Vale remarcar que, luego del acto, Massa almorzó a solas con Kicillof en la residencia de La Plata.

El funcionamiento de Precios Justos

El programa nacional que se lanzó hace un mes está compuesto de 1909 productos que los próximos 4 meses tendrán un mismo precio. Es un acuerdo voluntario entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados para mantener con precios constantes de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza

“En esos productos hay el 86% de la canasta de consumo masivo promedio en Argentina”, detalló Massa y agregó: “Pretendemos que cualquier vecino, vecina cuando vaya al supermercado tenga la tranquilidad de saber que el producto va a tener el mismo precio”. Además, recordó que “durante los próximos cuatros meses unos 35 mil productos no podrán aumentar más del 4%" y finalizó: “No es solo con aumento de salarios que devolvemos poder de compra, sino que bajar la inflación es devolver mucho más”.

Intendentes firmaron convenios para ampliar la verificación del cumplimiento de “Precios Justos”.

Por su parte, Tombolini subrayó que “Precios Justos se enmarca en una hoja de ruta que hace sentido en el orden fiscal y la acumulación de reservas” y recalcó que gracias a esas dos condiciones se puede "trabajar sobre las expectativas de inflación en un programa que busca llevar orden y previsibilidad a los precios, garantizar el abastecimiento y seguir cuidando los dólares de los argentinos evitando abusos”. Tras remarcar la necesidad de que los Precios Justos sean conocidos y se difunda la app, advirtió que "eso tampoco alcanza si el Estado no verifica su cumplimiento". Y explicó el secretario: "Por eso decidimos descentralizar la fiscalización en todo el país, con quienes más conocen el territorio, que son los intendentes”.

Los descuentos de Cuenta DNI

Por último, el Gobernador destacó dos grandes iniciativas que complementan al programa nacional: Mercados Bonaerenses, destinados a acercar a productores y consumidores, y la política de reintegros que realiza el Banco Provincia a través de Cuenta DNI. Dicha herramienta obtuvo un premio internacional en Inglaterra por su aporte para brindar soluciones en el contexto de la pandemia.

Al respecto anunció nuevos beneficios que se brindarán en el mes de diciembre y que permitirán un ahorro de hasta $60 mil de cara a las fiestas.Habrá un Especial Fiestas con 40% de descuento en compras en comercios adheridos de todos los rubros. Del lunes 19 al sábado 24 de diciembre, con tope de $2.000 por vigencia y persona.

Los comercios de barrio del rubro alimentos tendrá un 30% de descuento los jueves 1, 8, 15 y 29 de diciembre, con tope de reintegro de $1.200 por persona y semana. Los comercios tendrá un 40% de descuento los jueves 1, 8, 15 y 29 de diciembre en comercios que cobran sus ventas a través de la aplicación Cuenta DNI Comercios. El beneficio tiene un tope de $1.500 por persona y semana. Este beneficio es sólo pagando con QR Cuenta DNI.

Las ferias y mercados tendrán un 40% de descuento en puestos seleccionados de todos los rubros en ferias y mercados identificados con el material gráfico de la promoción. El beneficio será todos los días de diciembre, con un tope de $1.500 semanales por persona. En tanto, los supermercados adheridos tendrán un 20% de descuento los martes 20 y 27 y los miércoles 21 y 28 de diciembre, con tope unificado de $1.200 por persona y vigencia.

Las personas mayores de 60 años pueden acceder a un 100% de descuento en sus compras, de viernes a miércoles, con tope de $1.500 por mes. El beneficio está vigente en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR. En negocios adheridos a Cuenta DNI también se obtiene pagando con Clave DNI. Aplica del 2 al 18 y del 25 al 31 de diciembre.

Al igual que en el caso anterior, las personas usuarias de Cuenta DNI 13/17 tienen 100% de descuento en compras, de viernes a miércoles, con tope de $1.500 por mes, en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR. En aquellos que operan con Cuenta DNI también se puede obtener pagando con Clave DNI. Aplica del 2 al 18 y del 25 al 31 de diciembre.