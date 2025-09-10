La dramática situación de la industria del Calzado con Milei: “El consumo está acabado”

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Sellaro, alertó sobre la drástica caida de las ventas durante la gestión del presidente Javier Milei. “El consumo está acabado”, sentenció el líder de la Cámara que tiene esta industria Argentina.

“Nunca hubo un año peor que este. La temporada de verano del 2024 fue buena, pero este invierno bajó 40% con respecto del invierno anterior”, declaró en una entrevista con El Destape 1070.

Según reportó, “hay 1600 empresas en todo el país y "23 mil empleados" y una cadena de valor de "70 mil personas”. “Hemos perdido entre 7 y 8 mil puestos de trabajo”, se lamentó. “Hace 40 años que trabajo en este gremio y no he vivido algo igual a esto. Algo parecido en el segundo mandato de Menem, en el que perdimos mil fábricas”, recordó.

Sellaro sostuvo que "Milei duplicó el nivel de importaciones de (el ex presidente Mauricio) Macri, lo que “hace que las fábricas trabajen menos con el agravante de que los locales no venden nada”. “En los años de gobiernos justicialistas se trabaja con 21 o 22 millones de pares anuales de importación y eso generaba producción. En el año 2014-2015 producíamos 125 millones de pares de calzados de producción nacional”, afirmó.



Y agregó: “Con Macri la importación era de de 27 millones y hoy hasta fines de agosto este año ingresaron 34 millones 800 mil pares de calzado importados y vamos a cerrar en 42 o 43 millones de importados”. Tambien observó que “el sector sale a buscar en el exterior, pero no somos competitivos por los costos”.

“Creen que es fácil desarmar una empresa para reconvertirse”, protestó.

Ante este panorama, Sellaro señaló que “todos estos temas se le trasladan al gobierno" pero este "no atiende ni recibe a nadie”, aunque reconoció que “Pablo Lavigne (secretario de Coordinación Productiva) es el único que nos escucha”.

Luego, denunció que “hace 15 días están intentando sacarnos una resolución que vence el 31 de diciembre del 2026 que es una medida antidumping contra China que rige desde el 2010”. "Desde la Secretaría de Comercio nos dijeron que es un pedido de alguna marca internacional”, lanzó. Para Sellaro, “sacar esa medida va a implicar que el mercado va a ser una carnicería”. Por último, agregó que “nunca hubo tanto contrabando como este año”