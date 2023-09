La frase sobre Patricia Bullrich que hizo reír a Cristina Kirchner en el Senado: "No entiende nada"

El senador formoseño José Mayans hizo referencia a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y la Vicepresidenta no pudo evitar reírse.

La vicepresidenta Cristina Kirchner no pudo contener la risa ante una frase del senador y presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, sobre Patricia Bullrich. "No entiende nada", dijo el senador formoseño sobre la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023.

Cristina Kirchner, presidenta del Senado, fue al recinto minutos antes de la votación que eliminó el impuesto a las ganancias para los trabajadores. En ese momento, estaba dando su discurso José Mayans, quien cerró las exposiciones después de un extenso debate. Allí, el dirigente de Formosa cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y a la ex ministra de Seguridad y actual candidata, Patricia Bullrich.

Mayans denunció el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio a Macri en 2018. "¿Cuánto le dan a la argentina? 57 mil millones de dólares. ¿Quién le da? (Donald) Trump, para que ganen. La elección más cara de la República Argentina fue la candidatura de Macri. 57 mil millones y encima el compromiso de que va a devolverse en cuatro años que él no va a gobernar. En cuatro años que él no va a gobernar hace un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, lo hace por decreto, sin permiso del Congreso", manifestó.

En esa misma línea, cuestionó también a los senadores de JxC. "Para todos los que se rasgan las vestiduras acá, '¿para qué está el Senado?', ¿y qué pasó con ustedes en ese momento? ¿No dijeron nada? Que estaba hipotecando el país, que estaba entregando la soberanía nacional", declaró y agregó: "Después viene el otro Fondo y dice 'sí, es cierto, cometieron un error. Porque sabemos que la economía argentina en estas condiciones no va a poder'. ¿Entonces qué hacen? Nos cobran intereses punitorios. 3 mil millones de dólares por año nos cobran gracias a la gestión de ustedes. Y ustedes preguntan por qué la inflación, por qué está pasando esto. ¡Por eso! Por el desastre que dejaron en las políticas públicas que implementaron", señaló.

"No se olviden ustedes del decreto a 100 años que sacó el Messi", recordó, en referencia al ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, a quien desde el macrismo describían en su momento como "el Messi de las finanzas". Y remarcó: "Ahí está el diagnóstico de la auditoría sobre la deuda externa, ahí está el diagnóstico sobre el crédito de Messi de los 100 años".

Sobre el macrismo, y a menos de un mes de las elecciones presidenciales, Mayans sostuvo: "El mejor equipo de los 50 años hasta la manija nos enterró. Como digo siempre, gente que todavía no nació paga el desastre que ustedes dejaron. Ustedes avalaron estas políticas públicas. Imagínense ustedes que Macri decía que la inflación no iba a ser un problema, que el dólar no iba a ser un problema. Y se suponía que como era ingeniero entendía más o menos de números. Imagínense ustedes con Patricia, que no entiende nada, a dónde nos vamos. Y ustedes saben eso". Ante la referencia a quien fuera ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Cristina Kirchner no pudo contener la risa, captada por la transmisión oficial de la sesión.