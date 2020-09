El guiño del Papa Francisco a Alberto Fernández en las redes

Esta semana el presidente, Alberto Fernández, mencionó en un discurso lo imperioso que representa para las sociedades desprenderse de la meritocracia que engloba al sistema. Al parecer, el Papa Francisco coincide con esta idea y lo hizo saber a través de las redes sociales.

“Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligentes de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia", había sostenido el mandatario durante un discurso en la provincia de San Juan. Y había agregado: "Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”.

“Lo único más que debería desear es que cada argentino pueda nacer, crecer, estudiar, trabajar, construir una familia, estudiar en una universidad local, de vivir feliz y de morir feliz en la provincia en la que ha nacido. Ese debería ser un objetivo de cada uno de nosotros. El día que eso pase, Argentina les habrá dado oportunidades a todos por igual”, había afirmado el jefe de Estado.

El mensaje del Papa

A través de su cuenta de Twitter, Francisco dejó un mensaje que puede interpretarse como un guiño a los dichos de Fernández. Lo hizo mediante una cita bíblica: "Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero".

No es la primera vez que el Sumo Pontífice muestra una cercanía política con el Gobierno. De hecho, en el marco del anuncio de la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera, el Presidente resaltó la figura del Papa durante el proceso de negociaciones y subrayó que fue una gran ayuda mientras se llevaban a cabo las conversaciones con los acreedores.