Yasky exigió los balances de las empresas "para se sepa cuánto ganan los monopolios alimenticios"

Lo afirmó el secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, quien planteó que estos sectores protagonizaron "un ataque especulativo" tras el cambio de ministro en Economía.

El secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, se refirió a la brutal suba en el precio de los alimentos tras la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía y calificó la remarcación de precios como "un ataque especulativo" generado por "sectores poderosos del agro, los monopolios alimenticios y los especuladores financieros".

"Los sectores poderosos quieren iniciar una cuenta regresiva al gobierno, creen que terminar lo peor posible es lo mejor para ellos en relación a la próxima gestión", lanzó Yasky en Futurock. La semana pasada, el dirigente había afirmado que "la derecha dura quiere que el gobierno llegue al final escupiendo sangre".

El titular de la CTA enfatizó que estos grupos poderosos "necesitan un escenario de colapso para ablandar a nuestra población y que esta pueda aceptar con la cabeza gacha lo que proponen: un brutal ajuste". En los últimos siete días, los precios que componen la canasta básica de alimentos mostraron subas del 2,5% promedio.

En este marco, el dirigente apuntó contra el empresariado y propuso hacer una observación sobre el balance de las empresas. "Hay que entrarle al balance de las empresas para que los argentinos sepan cuánto ganan los monopolios alimenticios", disparó.

Por último, Yasky hizo referencia a la renuncia de Martín Guzmán y coincidió con los recientes dichos de Cristina Fernández de Kirchner y lanzó: "Nadie se suicida. Lo de Guzmán fue un suicido político, entregarlo todo. Seguir a los besos de lengua con los que nos están hundiendo, ir al Llao Llao con abrazos, mimos, mientras la gente esta como así no iba".

Recientemente, la vicepresidenta se refirió a la salida de Guzmán del ministerio y lo definió como "un acto de desestabilización institucional" y "un gesto de inmensa ingratitud hacia el propio presidente".

"Lo digo como Cristina porque yo hablo por mi, creo que (la renuncia de Guzmán) fue inmenso acto de irresponsabilidad política", enfatizó Cristina Kirchner, al encabezar el acto de inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate. Además, sostuvo que fue un acto de destabilización institucional: "En el mundo como está, el país como está, hacer enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que de un ministro de Economía no me parece bien. "Me parece un gesto de inmensa ingratitud hacia el propio presidente", agregó.

"Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio Presidente. No lo voy a negar, ni ocultar, porque no oculto nada, las diferencias que pueda tener con el Presidente en cuanto a políticas, funcionarios, pero este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie", completó Cristina.