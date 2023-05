Las 10 anécdotas imperdibles de Néstor Kirchner, a 20 años de su asunción

Hace ya 20 años, Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos. Las anécdotas imperdibles que están relacionadas con el exmandatario.

Se cumplen 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en un muy recordado evento del pasado 25 de mayo del 2003, dando comienzo a una gestión que no solo impactó a la Argentina sino a todo el continente. Aquella memorable jornada no solamente fue un acto netamente protocolar, sino que significó el comienzo de una nueva era tras la crisis financiera del 2001 y sus consecuencias.

Las 10 anécdotas imperdibles de Néstor Kirchner

Evo Morales: "Inteligencia y sabiduría para crear liderazgo"

La primera anécdota está relacionada con el expresidente boliviano, quien recordó su relación directa con Kirchner. "Cuando era dirigente sindical, se comentaba permanentemente la situación económica y política de la Argentina. Había cambios de presidente permanentemente; de golpe surge un líder político. Una vez dijo que Latinoamérica no era el patio trasero de Estados Unidos y me llamó la atención. Era muy solidario y humano. Acompañó la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia. Nos hace mucha falta. Es el tiempo de unirnos nuevamente, de retomar la integración sudamericana", recordó.

Sergio Massa: "Néstor gobernaba con alegría"

El actual ministro de Economía repasó su asunción como intendente de Tigre y se acordó de su acercamiento con Néstor. "Vienen Néstor con Cristina, la presidenta entrante; Solá, el gobernador saliente y Scioli, el entrante. Era el último acto. Yo, con toda la emoción de asumir, hago un discurso larguísimo diciendo todo lo que iba a hacer. Hablé como 40 minutos. Cuando termino, Néstor se me acerca y me dice: 'Si cumplís la mitad de lo que dijiste, yo me mudo a Tigre'. Lo más importante es que Néstor gobernaba con alegría. Metía el chiste en la reunión, descontracturaba, encontraba siempre una diagonal. La realidad es que fueron cuatro años y medio maravillosos", enfatizó.

Wado de Pedro: "Tenía una visión para unir el campo con los sectores productivos del peronismos"

El ministro del Interior de la Nación recuerda el importante legado de Néstor, y por supuesto la visión que tenía con respecto a la unión con el campo y los sectores productivos del peronismo. "Y yo le decía que no. Me llamaba el secretario: 'tenés que hablar en Mar del Plata ante cinco mil productores' y yo le decía ni loco. Yo no hablo en público, y me mandaba a decir que me deje de hinchar con la tartamudez, que si empezaba a hablar se me iba. Y estuve como un mes en paritarias diciéndole que no. Y el tipo me dijo 'empezá a desdramatizarlo' y me dio muy buenos consejos personales con eso", sostuvo.

Agustín Rossi: "Me hizo comprender que hicimos lo que teníamos que hacer"

En la misma línea, el jefe de Gabinete de Ministros recordó dos reflexiones que vivió junto a este importante dirigente político. "Yo era presidente de bloque en ese momento y me tocó cerrar el discurso en el debate. Antes de cerrar le pregunto a Néstor, que estaba sentado al lado mío, si tenía alguna reflexión o sugerencia para hacerme. La respuesta fue: 'Vos sabés, duro. A la izquierda nuestra, la pared'. Después de la votación, cuando ya se había aprobado la ley, me hizo una reflexión ya más elaborada que la anterior. Me dijo: 'Hicimos lo que teníamos que hacer', puntualizó.

Axel Kiciloff: "Nos enseñó demasiado"

El actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires alagó las enseñanzas de Kirchner y su manera de hacer política con la intención de obtener instrumentos necesarios para una transformación. "El Estado también era un campo de disputa y un campo de batalla, y es un instrumento que se puede usar para el proyecto más conservador de la derecha, pero que es un instrumento, como estuvo en manos de Néstor y Cristina, que pueden usarse todos los días para reconocer y devolver derechos, para hacer justicia. Néstor vino a continuar esos anhelos, esos sueños que tuvimos cuando volvió la democracia. Vino a aplicar en el Estado la política de Memoria, Verdad y Justicia", recordó.

Milagro Sala: "Me ayudó a fortalecerme políticamente"

La dirigente política se acordó de los años en los cuales trabajaron en pro de las diferentes organizaciones sociales. "Nunca se nos cruzó en la cabeza competir con el Estado. Lo que queríamos era el buen vivir para todos los sectores. Y Néstor nos dio lugar. No tenemos que olvidar que las organizaciones sociales nacieron por culpa de los sectores político que destruyeron el país. Teníamos miles y miles de compañeros desocupados que lo único que pedían era trabajo y nada más. Trabajar con Néstor me ayudó a fortalecerme políticamente. Nunca me lo voy a sacar de la cabeza. Me ayudó a que vuelva a militar y a que los militantes volvieran a las calles", dijo.

Estela de Carlotto: "No era el que promete y después se olvida, es el que promete y después cumple"

Teniendo en cuenta esta importante fecha, el recuerdo de la Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo siempre es bienvenido. "Le doy gracias a la vida porque pude transformar el dolor en lucha y a la vez gratificarme encontrando maravillosas personas. Mi vida pensada era otra y uno de esas personas fue Néstor. Es complicado decir Kirchner. Kirchner era difícil, yo dije es tan feo pero es lindo, tenía de adentro algo, una viveza que iba y salía. Fue conocerlo el día que asumió y a partir de ahí quererlo y demás la ilusión de lo que iba hacer. No era el que promete y después se olvida, es el que promete y después cumple".

Las anécdotas imperdibles relatadas por Cristina Fernández

Para finalizar con este destacado recuerdo es pertinente conmemorar las palabras de su compañera, Cristina Fernández, quien estuvo junto a él en la militancia y en grandes momentos de su vida.

La exmandataria recordó el enfrentamiento que tuvo con el gobierno de Menem. "En un Congreso del PJ en Parque Norte, con tres mil tipos adentro, Néstor pidió la palabra. Nosotros éramos siete. Néstor hizo un discurso encendido, contra el modelo y contra la política neoliberal. Hubo muchos aplausos. Pero después llegó Menem. Y cuando Lorenzo Pepe, que era el secretario general del Congreso, dijo 'Le vamos a dar la palabra al compañero Presidente para que cierre este acto', Néstor volvió a pedir la palabra. No se la podían negar. Era un gobernador. Y él dijo: 'Señor Presidente, como no soy hipócrita, quiero reiterar lo que dije hace diez minutos antes de que usted llegara, quiero decirle lo que pienso', y vuelve a cargar contra el modelo. Después se votó la aprobación de la marcha del gobierno nacional. Dijeron 'por unanimidad', y Néstor levantó la mano. 'Por unanimidad no, yo no voté'", recordó.

Por último, Cristina habló sobre lo sucedido en el colegio República de Guatemala. "Néstor había tenido la idea de sacar el conflicto del colegio, y habían volanteado por toda la ciudad. La movilización duró una semana, con el colegio parado. Existen dos cartas firmadas por seis alumnos, una dirigida a Juan Carlos Onganía y la otra a su esposa. Fue un gesto político ese de intentar sensibilizar a la Primera Dama de facto, hablándole del cariño que se había ganado otra mujer. Dos de aquellos seis alumnos eran Kirchner y Salvini. Aquel día, centenares de personas fueron al aeropuerto a recibir al Presidente de la autodenominada Revolución Argentina".