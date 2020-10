Antes de Néstor, la Patria estaba destruida

La experiencia bonita que tengo con Néstor es cuando nos convocó y nos pidió que le ayudemos reconstruir la Patria. Yo quedé admirada. Era primera vez en la vida que un presidente de la Nación humildemente nos pedía reconstruir la Patria. Habían pasado muchas cosas: el gran golpe de De la Rúa, manifestaciones, estado de sitio, el menemismo y la privatización de las empresas.

La Patria estaba destruida. Destruida por todos esos gobernantes que habían pasado hasta que llegó Néstor a la Presidencia. Trabajar junto con él fue un honor. Yo me sentí parte de la reconstrucción de nuestra Patria.

Fueron doce años muy bonitos, en donde trabajamos incansablemente las organizaciones sociales. Nunca se nos cruzó en la cabeza competir con el Estado. Lo que queríamos era el buen vivir para todos los sectores. Y Néstor nos dio lugar. No tenemos que olvidar que las organizaciones sociales nacieron por culpa de los sectores político que destruyeron el país. Teníamos miles y miles de compañeros desocupados que lo único que pedían era trabajo y nada más.

Trabajar con Néstor me ayudó a fortalecerme políticamente. Nunca me lo voy a sacar de la cabeza. Me ayudó a que vuelva a militar y a que los militantes volvieran a las calles.