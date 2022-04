Espionaje ilegal: Citan al jefe de la AFI macrista Gustavo Arribas al Congreso

El ex jefe de los espías fue convocado por la Comisión Bicameral de Inteligencia para este lunes a las 12.30. Esperan que explique su rol en el caso Gestapo antisindical.

El jefe de la AFI macrista Gustavo Arribas fue citado por el Congreso para este lunes a las 12.30 para brindar explicaciones sobre su rol y, el de la agencia en general, en el caso Gestapo antisindical. El ex jefe de los espías e íntimo amigo de Mauricio Macri fue convocado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia que preside el diputado nacional Leopoldo Moreau. Los legisladores esperan que explique no solo por qué la ex SIDE intervino en la persecución judicial contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina sino también que brinde detalles sobre la participación del organismo en el espionaje a los trabajadores del Hospital Posadas y en los seguimientos al juez de caso Moyano Luis Carzoglio.

Gustavo Arribas quedó implicado en el caso Gestapo antisindical luego que el ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, dijera en su indagatoria ante la justicia federal de La Plata que fue a supervisar la grabación de la reunión en el Banco Provincia por orden de él. En aquel encuentro del 15 de junio de 2017 funcionarios bonaerenses, empresarios y espías coordinaron el armado de causas contra el Pata Medina, quien era titular de la UOCRA-La Plata. Todos los participantes de ese cónclave fueron indagados por el juez Ernesto Kreplak que está por definir la situación procesal de los imputados.

El jefe de los espías no fue imputado aún –la querella solicitó a Kreplak que lo convoque a indagatoria- pero su situación se complicó luego de la declaración de Dalmau Pereyra. ¿Qué dijo el exjefe de Contrainteligencia en sede judicial? Que la orden de supervisar la filmación de la reunión de la Gestapo antisindical provino directamente de Arribas y que esa orden se la transmitió Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI. También indicó que fue a ella a quien le entregó el video del encuentro y que no sabe qué hizo con ese material. Dio detalles sobre quiénes fueron los espías encargados de la operación, que defendió y dijo que no fue ilegal.

La información que brindó Dalmau Pereyra a la Justicia demuele el argumento del cuentrapropismo: las máximas autoridades de la AFI macrista estaban al tanto de la filmación. Incluso señaló que le pasaron un contacto del área de protocolo del Banco Provincia para coordinar la instalación de las cámaras y que él supervisó todo.

El testimonio del ex directivo de la AFI se complementa con la versión que dio el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, en el descargo que hizo en su indagatoria ante Kreplak. Allí, Villegas se refirió a una reunión del 4 de mayo de 2017 en Casa Rosada de la que participaron varios ministros de la Nación y Arribas, en la que Macri se puso a disposición. Según relató Villegas, el propio Macri le dijo: “Bueno, perfecto, si necesitas algo de los que están acá hacelo saber”. Evidentemente, alguien lo hizo saber porque Arribas se puso en acción pocos días después de aquel encuentro en Casa de Gobierno.

Por estos hechos, la comisión bicameral de Inteligencia convocó a Arribas para este lunes. La citación es en el marco de la investigación parlamentaria que lleva adelante la subcomisión que se creó para abordar el tema, que integran Rodolfo Tailhade, Edaurdo Valdés y Miguel Bazze. En el marco de esa pesquisa ya fueron citados otros directivos de la AFI macrista como Dalmau Pereyra, Darío Biorci (ex jefe de gabinete de la agencia), Juan Sebastián De Stéfano (ex director de Asuntos Jurídicos) y Fernando Di Pasquale (exdirector de la dirección de Delitos Económicos Financieros). Los cuatro presentaron un escrito y no declararon. ¿Por qué fueron citados estos agentes? Los primeros tres estuvieron en la reunión en el BAPRO y fueron indagados por Kreplak. El último fue involucrado en la maniobra por Dalmau Pereyra. Dijo que también realizó tareas contra el Pata Medina.

Según pudo saber este medio, las consultas a Arribas podrían ampliarse a otros dos hechos de espionaje ilegal que se ventilaron en la comisión parlamentaria: el espionaje a trabajadores del Hospital Posadas y el seguimiento al juez Luis Carzoglio.

Espionaje al Posadas y seguimiento a Carzoglio

Tal como publicó El Destape, el 1 de abril pasado dos ex espías de la AFI macrista declararon ante la Comisión Bicameral de Inteligencia y reconocieron que realizaron tareas de espionaje contra trabajadores del Hospital Posadas y seguimientos al juez del caso Moyano, Luis Carzoglio.

Quienes brindaron detalles de esos dos episodios fueron los ex agentes de inteligencia Jorge “Turco” Sáez y Guillermo Matta. Ambos estuvieron en comisión en la AFI durante el macrismo. El primero reconoció que concurrió al Hospital Posadas en una operación que le ordenó quien era el director de Contrainteligencia de la agencia, Diego Dalmau Pereyra. El segundo, dio cuenta de un operativo de seguimiento contra Carzoglio, el magistrado de Avellaneda al que dos directivos de la AFI (De Stéfano y Di Pasquale) fueron a presionarlo en nombre de Mauricio Macri en agosto de 2018 para detener a Pablo Moyano. Los episodios reflejan que los gremios, en general, eran uno de los objetivos de los servicios de inteligencia macristas.

Sáez explicó que la “Operación Maestranza” en el Hospital Posadas fue de los primeros “trabajos” que realizó al llegar a la ex SIDE, en 2016. Dijo que estuvo dedicado a esa tarea dos semanas. Luego el "trabajo" quedó en manos de otra espía. El ex agente de la AFI reconoció la operación y explicó quiénes lo enviaron: “Nos dice Diego Dalmau Pereyra que Silvia Majdalani le había pedido que vayamos al Hospital Posadas porque, posiblemente, iba a haber un sabotaje”. Concurrió con otros dos agentes de inteligencia que también están involucrados en la causa de los Super Mario Bros.

La citación de Matta fue porque Carzoglio declaró que supo que dos espías de la AFI le hicieron seguimientos. El magistrado nombró a Guillermo Matta y Mariano Flores. Dijo que tenía la información de que ambos le hicieron inteligencia y se movían en un Volkswagen negro.

Al ser consultado en la comisión por el seguimiento al juez del caso Moyano, el espía dio precisiones. Dijo que entre abril o mayo de 2019 el agente Flores le comentó: “Tenemos que ir hasta Avellaneda.” Fue por orden de Alan Ruiz, uno de los jefes de los Super Mario. Al llegar a Avellaneda, se dirigieron al bar “Sancho”, ubicado sobre la avenida Mitre. Según relató Matta, Flores “se baja en el bar y yo me quedo en el auto. Antes de esto, me muestra una foto y me dice: ‘Tengo que ver si está este señor adentro del bar.’ El señor en cuestión es el juez Carzoglio”, narró el exespía.

Matta contó que tras 20 minutos, Flores lo llamó para ingresar al bar y tomar un café. “Me siento en el bar. Había, aproximadamente, diez personas u ocho” y “el juez Carzoglio, estaba sentado del lado izquierdo, recuerdo, con tres o cuatro personas”. Se quedaron 10 minutos más, salieron y se contactaron con Alan Ruiz para pasarle el parte de la operación.

Por este hecho también fue citado Flores a la comisión. Este espía no declaró pero presentó un escrito. Allí se deslindó de las acusaciones.

Ante este escenario el interrogante es qué hará Arribas. ¿Se presentará? No tiene mucho margen para no hacerlo. Si concurre, tal como se espera ¿declarará o presentará un escrito para evadir enfrentarse a la comisión?

El ex jefe de la AFI macrista está involucrado en diversas casusas de espionaje ilegal. Por ejemplo, está procesado junto a Macri en la del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. También está procesado en la causa bautizada “Bases AMBA”, donde se investiga el espionaje ilegal masivo que hizo la agencia en territorio bonaerense entre 2016 y 2017. A su vez, la querella del caso Gestapo antisindical pidió que la justicia lo indague dado el caudal probatorio que lo compromete. Se lo considera un actor central en toda esa maniobra.