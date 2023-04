Alberto Fernández, a 41 años de la Guerra de Malvinas: "La lucha no ha terminado"

Ratificó el reclamo de soberanía argentina por las Islas Malvinas. A 41 años de la guerra con Reino Unidos, el Presidente encabezó un acto en la localidad de Almirante Brown.

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día del Veterano y la Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la localidad de Malvinas Argentinas del municipio bonaerense de Almirante Brown, en conmemoración de los 41 años del conflicto bélico que inició el 2 de abril de 1982. Luego del mismo, el mandatario hizo entrega de 56 viviendas a familias en el marco del programa Reconstruir en Barrio Lindo.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y el diputado nacional, Mariano Cascallares; el Presidente de la Nación ratificó el reclamo de soberanía argentina por las Islas Malvinas.

Luego de una serie de homenajes a los Veteranos y Caídos de la Guerra de Malvinas, Alberto Fernández tomó la palabra y expresó: "Malvinas no es un tema más, es un tema central. Después de la Guerra, la Argentina trató de invisibilizar a nuestro combatientes, era un tema sobre el que se prefería no hablar pensando que de ese modo se podía ganar tranquilidad social. La verdad es que se cometió una enorme injusticia con los que dejaron su vida en Malvinas, con quienes dejaron su esfuerzo y con la familia de todos ellos".

"Por ello, a partir del 2003, con Néstor a la cabeza, empezamos a poner a la Guerra de Malvinas como un tema central de la Argentina. No podíamos invisibilizar a semejantes personajes, hombres y mujeres grandiosos que fueron a defender la Patria. Debemos ponerlos en el lugar que les corresponde: en el de héroes de la patria", continuó el mandatario. Y sumó: "Esas dos islas no son dos territorios perdidos en el Sur, es territorio argentino sobre el que tenemos derecho los y las argentinas. Sobre lo que nunca vamos a dejar de debatir y de reclamar. Estamos convencidos de que usurparon esas tierras y estamos convencidos de que podemos recuperarlas utilizando las vías diplomáticas, como Naciones Unidas le ordenó al Reino Unido que se sentara a dialogar con Argentina".

Alberto Fernández habló sobre la lucha por recuperar la soberanía a 41 años de la Guerra de Malvinas.

A modo de conclusión, Alberto Fernández cerró el acto en Almirante Brown con un mensaje contundente: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La lucha que emprendimos tuvo sentido y no ha terminado. Vamos a recuperar nuestras islas. Vamos a elevar nuestra voz hasta que el mundo nos escuche".

La anécdota de Alberto Fernández con Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, durante el G7

En uno de los tramos del acto, Alberto Fernández recordó la charla que tuvo con Boris Johnson en la última reunión del G7, en Múnich (Alemania), que tuvo lugar en 2022. "Vino a verme y me saludó con una gran simpatía". Y agregó: "Se puso a hablarme de todos los negocios que podíamos hacer en la Argentina y en Inglaterra a través del litio, el petróleo, el gas, el hidrógeno verde... cuando lo escuché con toda paciencia, le dije 'todo bien, pero antes hay que hablar de Malvinas'".

"Entonces él me contestó 'eso es un tema terminado'", le contestó Johnson. Por lo tanto, Fernández le devolvió: "'No, no, no..., no es un tema terminado... Esas tierras ustedes la están usurpando, allí ustedes tienen una colonia y en el Siglo XXI no aceptamos más lógicas colonialistas así que si quiere hablar conmigo de Argentina, empecemos por hablar de qué modo nos devuelven las islas'". "La reunión se terminó inmediatamente, no había nada más de qué hablar", recordó el mandatario.

Malvinas en Almirante Brown

La conmemoración del 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecido por ley por el Congreso Nacional en el 2000, por lo que se declaró feriado nacional a esa fecha.

Desde el 2016 se desarrolla el programa Brown en Malvinas, en el municipio donde Alberto Fernández protagonizó el acto, gracias al cual excombatientes pueden viajar a las islas con el apoyo de la comuna. En tanto, en el año 2017, el Honorable Concejo Deliberante a través de la Ordenanza No 10.782, declaró como ciudadanos ilustres del partido de Almirante Brown a todos los excombatientes y héroes de la Guerra de Malvinas, nativos o residentes del distrito.

Viviendas en Almirante Brown

El Estado hizo una inversión de 244.486.769 pesos para el programa Reconstruir, por el que se entregaron 56 viviendas. Ya se han entregado 249 soluciones habitacionales gracias al mencionado programa, así como créditos hipotecarios que representaron la inversión de 769.240.170 pesos.