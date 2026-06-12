Un grupo de intendentes se suma a la contienda electoral por la PBA y anota a su candidato

El grupo AFA: Federico Achavalm Federico Otermín, Gastón Granados y Nicolás Mantegazza

Si bien falta un poco más de un año para las elecciones ejecutivas del 2027, el peronismo transita su interna y disputa el poder de la lapicera para las candidaturas. En ese escenario, al espacio tripartito entre el Frente Renovador de Sergio Massa, La Cámpora que lidera Máximo Kirchner, y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof un grupo de intendentes quiere sumarse a la contienda.

El “Grupo AFA”, espacio compuesto por los jefes comunales Federico Otermin (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) avisa que va por un lugar en la mesa de decisiones del peronismo. “Los candidatos tienen que ser los mejores y no tengo dudas que tienen que ser intendentes”, dijo Granados en el programa de streaming Uno Tres Cinco y agregó: “Podemos ser la cuarta pata de la mesa para que no quede chueca”.

Para el alcalde, “todos tenemos que estar en la mesa de discusión, con la intención de ponernos de acuerdo pero, si no ocurre, ir a competir”. “No hay nada malo en ir a una PASO”, manifestó en relación a los diferentes escenarios posibles para el año entrante.

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Gastón Granados en Uno Tres Cinco

Mientras en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma política, que implica la eliminación de las PASO, entre otros, no tiene los votos; en provincia de Buenos Aires la estrategia política recae sobre el gobernador bonaerense. Lo posibilidad de realizar una PASO provincial y no desdoblar es un escenario que no se descarta.

La ley 14.084 de las PASO bonaerense, solo ata esas elecciones al escenario nacional para los cargos de “presidente y vice, parlamentarios del MERCOSUR, diputados nacionales y/o convencionales constituyentes”. De eliminarse las PASO a nivel nacional, el Gobernador tiene las herramientas para llamar a una PASO bonaerense para el resto de los cargos; es decir a “gobernador, legisladores provinciales e intendente y concejales”. “Falta mucho”, señalaron desde el entorno de Kicillof a El Destape.

En una línea similar, Granados dijo que en los próximos meses “va a haber una fuerte presión porque la inmensa mayoría de los intendentes va a querer que se desdoble”, y consideró que “lo más lógico sería adelantar la elección y lo máximo posible”.

Una mesa de 4 patas

Con es posibilidad sobre la mesa, desde el Grupo AFA buscan generar un vínculo de diálogo con las fuerzas tripartitas. “Queremos formar parte. Lo que viene por delante es con más intendentes, con dirigentes jóvenes con la idea de convocar a más compañeros y tratar de hacerles entender que la función de los intendentes es importante”, remarcó Granados. Por eso, adelantó que no van a “esperar que nos llamen un día para decirnos quiénes son los candidatos a competir” y sentenció: “No vamos a aceptar el dedo de nadie”. En ese escenario, Granados propuso como posibles candidatos del espacio a “Federico Achaval y Federico Otermín”.

En su análisis, el intendente de Ezeiza dijo que luego del Mundial de fútbol, van a comenzar a hablar de la campaña. “Soy positivo: el encuentro CFK-Axel; Máximo-Axel y los actores principales va a estar”, expresó. Para el dirigente “no es unidad hasta que duela, pero si no estamos unidos no tenemos posibilidad”. “Hay que tener una mirada generosa a la hora de planificar estrategias y elegir candidatos”, reiteró.

Desde el Frente Renovador señalaron que la responsabilidad que tienen en estos tiempos, “es que el peronismo sea gobierno en 2027”. Según detallaron desde el entorno de Sergio Massa, el dirigente le pidió a su espacio “no prenderse en la interna, y trabajar por la unidad”.

“Nuestro votante no quiere interna, el candidato que más mide es el de la unidad del peronismo”, explicaron. En esa línea, el massismo trabajará para “ampliar sin tirar a ningún compañero por la ventana”, ya que “no hay lugar para sectas”.

Por otra parte, el gobernador Axel Kicillof continúa con su armado propio y suma músculo político al PJ bonaerense que preside. Esta semana lanzó una campaña de afiliación al Partido Justicialista con un mensaje concreto: “El héroe individual no existe: somos junto con el otro”.

A través de la página http://afiliacionespjba.com las personas interesadas en sumarse al partido, podrán preinscribirse para luego terminar el trámite de manera presencial. A la fecha el PJ tiene aproximadamente 1.200.000 afiliados y afiliadas, siendo el más grande la Argentina.

La campaña de afiliación surge “para volver a buscar a los jóvenes” y sumarlos al espacio. En el Partido hay 167.767 afiliados de entre 30 y 44 años, 377.760 de entre 45 y 59 años, y el número más alto se lo llevan los mayores de 60 años que son 583.936 personas, un 60%.

A dicha campaña, en las próximas semanas lanzará el MDF juventudes - pospuesto por el funeral del Indio Solari - y el MDF Deportes. Ambos espacios apuntan a la generación sub 35.