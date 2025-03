La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) participarán este miércoles en la marcha de los jubilados. Las gremios que conduce Juan Carlos Schmid y Omar Maturano, respectivamente, definieron "acompañar y respaldar el reclamo de los jubilados ante las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional, que han significado recortes y quita de derechos adquiridos".

La convocatoria es a partir de las 17 frente al Congreso de la Nación donde se lleva cada miércoles la marcha encabezada por jubilados que en la última jornada recibió apoyo de hinchas de diversos clubes de fútbol. "Desde la CATT y la UGATT reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los compañeros jubilados y exigimos el cese de la represión a sus manifestaciones legítimas. Es imprescindible que las autoridades escuchen y atiendan sus demandas", señalaron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En un comunicado, los gremios convocaron a los trabajadores del transporte a participar de la jornada en solidaridad con los jubilados "porque su reclamo debe ser atendido de manera urgente", enfatizaron. La convocatoria de los gremios se podría ampliar tras la reunión de mesa chica que la CGT llevará adelante durante la jornada de este martes, donde podría definirse un amplio acompañamiento a la concentración en el Congreso.

Un poderoso gremio se suma a la marcha de jubilados y mete presión a la CGT

En sintonía, desde Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunciaron que se sumarán a la movilización del miercoles 12 de mayo, a la vez que le dejaron un mensaje a la CGT.

"El SUTNA se suma a la movilización de este miércoles 12 de marzo para apoyar el justo reclamo de los compañeros jubilados", señalaron desde el gremio de los trabajadores del neumático través de sus redes sociales y exigieron "decir basta de reprimir a nuestros compañeros jubilados que luchan por todos nosotros"

Los trabajadores del neumático recordaron la frase de Diego Maradona: “Nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. La convocatoria señala que "movilizar con tu sindicato", o "con la camiseta de tu equipo de fútbol" o simplemente hacerlo, "está bien" porque "defender a los jubilados es defender a la clase obrera".

Luego, desde el SUTNA exigieron que la "CGT convoque este viernes a un paro general con movilización al Congreso por la lucha de los jubilados como inicio de un plan de lucha hasta derrotar todo el ajuste". "Estaría bien", ironizaron, en un tiro por elevación a la central obrera. "¡Unidos y adelante!", concluyeron e invitaron a salir de las fábricas luego del cambio de turno de las 14.

Dalma Maradona respaldó la movilización de los jubilados: "Que todos los clubes se sumen"

El reclamo de los jubilados por mejores haberes, que es reprimido por las fuerzas de seguridad del gobierno de Milei, recibió varias muestras de solidaridad, además de la de varias hinchadas de fútbol. Esto último, a raíz de que simpatizantes de Chacarita se hicieron presentes en la última movilización de los adultos mayores.

En esta oportunidad, Dalma Maradona envió un mensaje de respaldo a los jubilados. "Me vuelvo loca, me parece una iniciativa espectacular. Estaría bueno que todos los clubes se sumen porque todos los clubes, porque todos vamos a llegar a viejos, algunos con más privilegios que otros, lamentablemente", comentó a través de su Instagram.

"Pero me parece que reprimir a los viejos es como el límite ¿no? Como que ya no hay márgen", señaló la hija de Diego Maradona y agregó: "Cuentenme si saben que clubes se suman, yo me recontramil sumo y ojalá que Boca también"