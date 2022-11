Alberto se mostró con Aníbal y pidió ser "inflexibles" ante el crimen organizado

El presidente participó de la ceremonia de cierre de la Primera Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), presidida por la Argentina a través del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner.

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a ser "inflexibles" frente al crimen organizado, al participar de la ceremonia de cierre de la Primera Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), presidida por la Argentina a través del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner.

"Ante el crimen organizado tenemos que trabajar juntos y muy unidos. El crimen organizado está afectando a todo el mundo y nuestra región en particular. Tenemos que ser inflexibles ante ese flagelo", dijo el Presidente en su exposición de cierre. Durante su discurso, agregó: "El delito altera la paz social. Tenemos que cuidar y respetar la convivencia democrática y garantizar que la paz social no sea alterada por el crimen".

Ayer, en la apertura del encuentro, el ministro Aníbal Fernández había exhortado a impulsar acciones "conjuntas y coordinadas" entre las naciones de América Latina para luchar contra el delito y sostenido, porque "lejos de ser un acto de entrega de soberanía, constituye un acto de amor y cuidado hacia nuestros pueblos", según dijo.

El encuentro se desarrolló bajo la consigna "Cooperación regional contra el narcotráfico, trata de personas, el tráfico de armas y municiones y los delitos ambientales". El CLASI es "un mecanismo de coordinación político, estratégico y operativo para la definición e implementación de políticas públicas de seguridad en la región que reúne a ministros y ministras de 11 países que se proponen definir prioridades que se basen en el intercambio de información para obtener mejores resultados en las políticas de seguridad de la región", indicó la cartera de Seguridad.

El organismo es integrado por ministros y ministras de la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Chile, México, Paraguay y Uruguay (y está prevista la adhesión de Perú) "para definir prioridades basadas en el intercambio de información criminal, a través de planes de acción operativos que permitan alcanzar resultados más eficaces para la región, optimizando los recursos".

El organismo se creó el 2 de marzo de 2022 en Bruselas (Bélgica), mediante la firma de la Declaración de Creación del CLASI. Ministros de Europa y Latinoamérica firmaron otra declaración para la creación de un Grupo de Trabajo Operacional (GTO) Birregional destinado a la Lucha contra el Narcotráfico que se realizó 19 de octubre pasado.

Aníbal contra Máximo

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó al diputado Máximo Kirchner tras sus críticas al presidente Alberto Fernández al tildarlo de "aventurero" y aseguró que los dirigentes del sector kirchnerista "no participan hace rato" de las decisiones que toma el Gobierno.

En la previa de la Primera Cumbre Latinoamericana sobre Seguridad Interior que se desarrolla en el CCK, Aníbal fue consultado por la prensa sobre las declaraciones Máximo Kirchner el fin de semana, cuando el líder de La Cámpora calificó como una "aventura personal" una eventual postulación de Alberto Fernández el año próximo.

"No participan. Hace rato que no participan en la gestión ni toman una decisión que nos importa todos", respondió el ministro de Seguridad en referencia al sector kirchnerista del Frente de Todos. En ese sentido, remarcó: "Me parece que inventa palabras o las encuentran en Billiken y entonces aprovechan y dicen eso porque queda lindo. Ser Presidente requiere de toda la atención de los cercanos a la política de buena fe, como lo hemos hecho con Néstor y Cristina".

Y sumó: "¿Tengo que inferir que con las expresiones que vierte tiene que ver con que es el único que se las sabe todas y nosotros somos los boludos? Es un poco distinta la situación, él puede ser que se las sepa todas, pero no somos boludos".

En la misma línea, planteó que en el kirchnerismo "se llenan la boca hablando de ´la gente´, término espantoso si los hay, sin definir con claridad la gráfica de acercarse a un pueblo que espera apuestas contundentes" mientras que el resto de los funcionarios trabajan "muy fuerte para resolver la problemática".