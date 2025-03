Milei redobló su ataque contra Kicillof y pidió su renuncia: "Nosotros nos hacemos cargo"

El presidente, Javier Milei, se echó atras y negó haber presionado por la intervención federal de la provincia de Buenos Aires. Además, volvió a minimizar este domingo el escándalo por la estafa cripto y sus repercusiones, al afirmar que las noticias sobre supuestas coimas que exigía su entorno para poder encontrarse con él son "chimentos de peluquería".

También consideró que seguirá bajando al riesgo país y volvió a pegarle a Victoria Villarruel por su rol durante el discurso ante el Congreso. En paralelo, evitó poner una fecha concreta en la que se puede cerrar el acuerdo con el FMI.

Milei pidió la renuncia de Kicilof

El Presidente consideró que es "falso" que haya pedido la intervención de la provincia de Buenos Aires el viernes pasado en un tuit en el que también le pidió al gobernador, Axel Kicillof, que renuncie.

"Está claro que la Provincia se convirtió en un baño de sangre. Kicillof es parte del problema, no de la solución", señaló Milei, y explicó que lo que quiso decir con su tuit es que "si (Kicillof) está verdaderamente preocupado por los bonaerenses, se tiene que correr porque es un inútil. Nosotros nos hacemos cargo".

Además, resaltó que países como "Inglaterra y Suiza" tiene una edad de imputabilidad de "10 años" y no descartó reducirla a ese nivel en Argentina. "¿Por qué tenemos este número ridículo?", agregó sobre la edad de 16 años de imputabilidad que rige actualmente en el país.

El acuerdo con el FMI y el riesgo país

En relación al acuerdo con el FMI, Milei se limitó a repetir que "estamos negociando un nuevo préstamos que implica una determinada cantidad de fondos frescos", y que el dinero será usado para cancelar deuda del Tesoro con el Banco Central, por lo que "no aumentará ni la deuda bruta ni la deuda externa".

Al ser consultado sobre cuándo podría cerrarse el acuerdo, el mandatario solamente dijo que "ahora enviaremos el programa al Congreso y después vendrá la aprobación del directorio" del organismo, pero no puso plazos. Así, le bajó el tono a su afirmación del sábado sobre que el acuerdo sería enviado al Congreso "en los próximos días".

Además, el jefe de Estado aseguró que "vamos camino a destruir el riesgo país", pese a que este indicador elaborado por el JP Morgan subió presistentemente en los últimos dos meses para llegar a un valor de 780 puntos, luego de haber tocado un piso de 569 puntos a inicios de enero.

Escándalo cripto: Milei minimizó las supuestas coimas para verlo

"Parece un conjunto de chumentos de peluquería de despechadas. Un problema de terceros con terceros no es un problema mío ni de mis funcionarios", argumentó Milei al ser consultado por Luis Majul sobre la nota del New York Times del viernes pasado.

En ese artículo, el periódico estadounidense denunciaba pagos espúreos de entre 50.000 y 500.000 dólares exigidos por gente de su entorno para tener un encuentro con él. Especialmente, apuntó contra el empresario tech Mauricio Novelli, quien organizó el Tech Forum Argentina de octubre pasado, donde Milei habría conocido a Hayden Davis.

El jefe de Estado afirmó que no es "condescendiente" con ellos dos, pero que "cuando uno acusa a alguien debe tener pruebas". En ese marco, agregó que las supuestas coimas pedidas por su entorno son "un tema que está en la Justicia y que lo pruebe la Justicia".

Milei agregó que la SEC de Estados Unidos considera que las criptomonedas no son activos porque "no son reservas de valor" y que "por lo tanto no puede haber estafa. Aun así, admitió que no volvería a difundir la criptomoneda $LIBRA "ex post" y que "a veces podemos tirarla a la tribuna".

Qué dijo Milei sobre la agresión de Santiago Caputo a Manes

Por otra parte, Milei minimizó la agresión de Santiago Caputo al diputado radical Facundo Manes (Democracia por Siempre). "Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal. Especialmente porque Manes mintió de forma deliberada. Dice que le pegaron dos trompadas y son dos palmaditas en el pecho", afirmó.

El Presidente aseguró que el escándalo "lo impulsó una periodista de Clarín, que sabemos que me la tiene jurada porque (Clarín) estánintentando quedarse con el monopolio de Telecom, cuando yo ya advertí que va a intervenir el Enacom por abuso de posición dominante". "Esto es un vuelto", consideró.

La actitud de Villarruel y el recinto vacío

Sobre su relación con Villarruel, Milei usó una metáfora: "Riquelme y Palermo no se llevaban bien, pero Boca seguía ganando". Sin embargo, reconoció que la Vicepresidenta "se adelantó en querer terminar la sesión" cuando él todavía no había terminado su discurso. "Quizás se olvidó que yo termino mis discursos con 'Viva la libertad carajo'", ironizó.

Rspecto al recinto vacío por la negativa de los diputados y senadores de Unión por la Patria a concurrir, el Presidente dijo que eso anticipa "una Argentina donde no hay lugar para los zurdos resentidos y cucarachas 'kuka' que estén dispuestos a romper todo". "No fueron porque no se pueden bancar tanto éxito", arriesgó.