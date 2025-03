La llamativa defensa de Javier Milei por el caso $Libra: "Chismes de peluquería"

Después de que se conozca un artículo de The New York Times sobre el alcance de la cripto estafa en la que Javier Milei estuvo involucrado, el presidente rechazó esas versiones sobre los pedidos de coimas de parte de allegados suyos para entablar encuentros privados con él, y consideró que se trata de "chimentos de peluquería".

"Parece un conjunto de chimentos de peluquerías despechadas", resaltó el mandatario nacional. En este sentido, sobre la polémica por la cripto $LIBRA, señaló: "Un problema de terceros con terceros no es un problema mío". Al referirse a la nota que habla de las supuestas coimas que publicó The New York Times el viernes, Milei sostuvo que "en la nota son todos condicionales, se cuidan bien, porque no dejan de ser chimentos de peluquería".

En declaraciones al canal LN+, al ser consultado sobre el Criptogate, reiteró: "Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit". A la vez, dijo que experto en "hacer crecer la economía y bajar la inflación", pero admitió que el tema cripto "es un instrumento hiper sofisticado". Al respecto, añadió : "Uno no sabe de todo". Al ser consultado sobre las reuniones con empresarios que quedaron involucrados en la polémica, como Hayden Davis, con quien se reunió en Casa Rosada, Milei expresó: "Por algo levanté las murallas que levanté".

El contrato entre Hayden Davis y Milei

Otro empresario citado por la publicación asegura que Hayden Davis, quien fue recibido en Casa Rosada por Milei el 30 de enero, hizo "una oferta aún más descarada por escrito" en la que habría ofrecido "una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses”.

The New York Times afirma haber tenido acceso a un audio del propio Davis en la que se arroga tener control sobre el Presidente y su entorno para hacer negocios. “Todo, desde los tuits de Milei hasta básicamente todas las cosas de Milei que se presentan de frente, aparecer en actividades, etcétera; tengo control sobre muchas de esas palancas. Pero -añade- tiene un costo”, dice el medio sobre el mensaje.