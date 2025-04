Adorni defendió el gesto de amenaza de Santiago Caputo: "Quería ver cómo salió en la foto"

Fotos de Antonio Becerra Pegoraro.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, lanzó una insólita defensa y minimizó la amenaza del asesor Santiago Caputo al fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, en la previa al debate legislativo en la Ciudad de Buenos Aires. "Quería saber si había salido bien en la foto", lanzó con algo de ironía ante la consulta de un periodista en la conferencia de prensa.

Según indicó el propio candidato a legislador en CABA, fue "testigo ocular" del acto intimidatorio del asesor presidencial para con el fotógrafo Becerra, que dio que hablar en las últimas horas. En la previa, Santiago Caputo fue consultado por la prensa por las expectativas sobre el debate; sin embargo, no respondió y sólo atinó a pedir permiso.

Al ingresar, un foto reportero se le acercó para retratar su presencia allí. Primero, en el video que se viralizó, se lo puede ver tapando la cámara en un gesto como para que no siga con su tarea documental. Acto seguido, le toma la credencial que cuelga de una cinta en el cuello del trabajador de prensa y le toma una foto con su teléfono celular con el claro objetivo de identificarlo. Con su gran injerencia en la SIDE, desde el Gobierno buscaron bajarle el tono: "La intención de Santiago era ver cómo habían salido las fotos, nada más".

En medio de un fuerte repudio generalizado, Adorni descartó que se trate de una amenaza por parte del asesor. "Estaba al lado de él, así que fui testigo presencial y ocular del hecho. Si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar, en sacarte una foto. Y, de hecho, el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería ver si había salido bien o no en la foto y me parece que está bien".

"Era un lío muy grande de fotógrafos y de periodistas. A mí, sin quererlo, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Vengo del palo del periodismo y entiendo que esas situaciones muy desordenadas ocurren", volvió a defenderse el portavoz presidencial. Mientras que, al mismo tiempo, aseguró que hubo "un poco de desorganización" y eso generó "una situación muy incómoda para todos".

Durante la misma conferencia, el vocero Adorni le contestó a Mauricio Macri por su frase acerca de que los dirigentes del PRO que saltaron a La Libertad Avanza "ya fueron comprados" y sostuvo que el pase que hacen es "por las ideas". "La gente viene a este espacio por las ideas, no porque la compran. El precio que hay acá es defender las ideas y compartir nuestra agenda", sentenció.