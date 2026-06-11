El Gobierno activó la reapertura de la negociación de los convenios colectivos de trabajo

Serán actualizados actualizados 446 convenios colectivos.

El ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello reabrió la negociación entre trabajadores y sectores patronales para que sean actualizados 446 convenios colectivos de trabajo. Esta decisión implica que se reduce la continuidad automática de las cláusulas de los convenios vencidos, ya que, hasta la renegociación, vencen las cláusulas denominadas "obligacionales" y sólo continúan vigentes las denominadas "normativas".

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que, dio inicio al procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes", informó la cartera que dirige Pettovello.

"La convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector", explicaron desde Capital Humano.

La decisión responde al fin del régimen de ultraactividad para determinadas disposiciones de los convenios colectivos, lo que obliga a sindicatos y cámaras empresarias a retomar las negociaciones.

Desde Capital Humano señalaron que la convocatoria tiene como objetivo favorecer acuerdos que reflejen las necesidades productivas de cada actividad y promuevan relaciones laborales más previsibles.

La ley mantiene la vigencia automática de las denominadas cláusulas normativas, es decir, aquellas vinculadas a las condiciones de trabajo. En cambio, las cláusulas obligacionales —como las cuotas solidarias y otros aportes pactados entre empleadores y organizaciones sindicales— dejan de regir una vez vencido el convenio. A su vez, el decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, habilita que en esta nueva instancia de diálogo entre las partes se revisen y renegocien distintos aspectos de los convenios para adecuarlos a las necesidades actuales y futuras de cada sector.