El gran ausente: Conte Grand no fue al discurso de Kicillof y estallaron las críticas

El polémico Procurador General, Julio Conte Grand, no asistió a la 150° asamblea Legislativa y al discurso inaugural del gobernador Axel Kicillof. El Frente de Todos avanzará en la creación de una comisión investigadora respecto de su accionar en la reunión conocida como la Gestapo.

Uno de los pasajes más importantes del discurso de Axel Kicillof en la apertura de la 150° Asamblea Legislativa fue cuando se refirió a las distintas causas de espionaje ilegal que ocurrieron en territorio bonaerense.

El Gobernador se refirió explícitamente al pedido de realizar una comisión investigadora por la participación del Procurador General, quien fue mencionado en la Gestapo Antisindical en donde se armaban causas contra sindicalistas. En ese sentido Julio Conte Grand estaba invitado al acto pero no asistió.

Tras el discurso, Carlos Bianco, Jefe de asesores de Kicillof, afirmó a El Destape que “no me sorprende que Conte Grand no haya venido; si hubiera estado en su caso tampoco hubiera venido porque después de las tropelías que se hicieron en el marco de la causa Gestapo, yo tampoco hubiese participado”.

Además indicó que “un ministro de la ex gobernadora Vidal ha dicho públicamente que el Procurador tenía que ver con el armado de causas; bueno, tiene que dar explicaciones, las tendrá que dar oportunamente ante la justicia y también ante la Legislatura que es el ámbito que corresponde que tenga que dar explicaciones”.

En ese sentido, Bianco pidió que “la oposición de quorum para establecer una comisión investigadora”. “Sin prejuzgar a nadie y sin señalar a nadie, lo pedimos solamente para conocer la evidencia y después tomar las decisiones políticas. Después cada bloque votará como corresponde”, finalizó.

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, también cargó las tintas sobre Conte Grand: “Es muy serio lo que nos tocó ver, es muy grave. El Procurador no es imparcial, es militante del PRO, come con Macri a la vista de todos en un restaurante en Palermo; quedó involucrado en un horrible video que le hace mucho daño a las instituciones y a la democracia de una mesa donde hablaba de la Gestapo”.

“Lo mencionaron ministros de Vidal, el intendente de La Plata, senadores de esta casa del PRO, y eso es lo que necesitamos desterrar”, indicó a este medio la dirigenta.

Durante el discurso Kicillof se refirió a las causas de espionaje ilegal: “En los últimos tiempos se conocieron escenas horribles que aparentemente hablan de causas armadas y de persecución política; que aparentemente hablan de promiscuidad entre la política, la justicia y los servicios de inteligencia”.

Al respecto, el Gobernador realizó un pedido directo a los y las legisladoras: “Voy a ser tan breve como tajante: Esta Legislatura tiene que tomar cartas en el asunto, nadie puede hacerse el distraído. Discutan, debatan, usen la constitución, pero resuelvan el problema, es un oprobio para la provincia de Buenos Aires”. “Como dijera el Presidente, tenemos que clausurar, si los hubo los sótanos de la democracia y apartar a los responsables”, finalizó.