Cerruti desmintió una operación de La Nación: "No contestamos rumores"

La portavoz presidencial repudió que publiquen rumores sobre presuntas posturas del Departamento de Estado en relación a la gira por Rusia y China, de la cual no hay declaraciones oficiales.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cruzó a la periodista de La Nación, Cecilia Devanna, luego de que dijera que el Departamento de Estado de EE.UU. no recibió de buena manera las declaraciones del presidente Alberto Fernández en Rusia. La funcionaria cuestionó que no haya identificado fuentes en la información y repudió que difunda opiniones sin nombre ni apellido. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de diplomáticos norteamericanos que hayan sentado postura por la gira presidencial.

"Mi pregunta sigue la línea de mi colega Silvia Mercado y tiene que ver con los dichos del Presidente en Rusia y lo que se conoció en las últimas horas de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del Presidente", planteó Devanna al tiempo que se encontró con Cerruti preguntándole "¿un funcionario dijo eso?".

"Es en off, pero es una información de un alto funcionario del Departamento de Estado. Es parte del ejercicio periodístico", respondió la periodista y la portavoz le enseñó que "parte del ejercicio periodístico es que los off dan información que hay que chequear con otras dos fuerzas independientes". "Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo", ironizó la funcionaria.

"Está confirmada la información", insistió la periodista. "Yo le quiero decir con el mayor de los respetos que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y esto sea la tapa de un diario es una novedad para el periodismo", respondió Cerruti.

"Generalmente, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a un país nos enteramos todos y hay un funcionario que, con nombre y apellido, hace conocer su opinión. Lo que estamos viendo es una cantidad de gente que escribe en medios argentinos en base a lo que les dijeron supuestas fuentes del Departamento de Estado, supuestas fuentes de otros países cuando el Gobierno argentino no recibió ninguna comunicación ni leyó medios argentinos citando a alguien con nombre y apellido que hable de verdad", criticó.

"Pedimos un poco más de rigurosidad. Cuando esto suceda, vamos a responder sobre esas posiciones", sentenció.

De todos modos, lejos de haber reflexionado, Cecilia Devanna volvió a la carga al expresar: "Pasado el juicio del rigor periodístico, la pregunta es: ¿el Gobierno argentino va a emitir alguna respuesta respecto de lo que sucedió (sic) con los dichos del Presidente en Rusia respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI?".

A esto, la funcionaria retrucó: "El Presidente argentino expresó su posición en Rusia, en China, la posición histórica de la Argentina y de este Presidente con respecto a las relaciones multilaterales. Por supuesto, tenemos un préstamo de una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional donde los Estados Unidos tienen una posición privilegiada. Esto significa una posición de dependencia y la Argentina busca no tener una dependencia tan fuerte".

"No hemos escuchado desde entonces, hasta ahora, ninguna posición oficial del Gobierno de los Estados Unidos que nos diga que algo de eso ha causado algún tipo de malestar. Sólo tenemos diferentes opiniones de gente no identificada en algunos medios de la Argentina. No vamos a responder rumores y mucho menos cuando quieren dar cuenta de algo tan importante", continuó.

"El Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando tiene que expresarse, se expresa. No se preocupen que nos vamos a enterar si tienen algo que decir", cerró

El cruce con Silvia Mercado

Gabriela Cerruti arrancó señalándole a la periodista macrista Silvia Mercado que lo que conversó el Presidente, Alberto Fernández, con sus pares de Rusia y de China no fueron "elogios desmedidos", tal como teorizaron los medios opositores. "Si se encontró con los presidentes y le pareció muy agradable es parte de la diplomacia". "También, en su momento, el Presidente Mauricio Macri llevó una ofrenda a Mao y visitó la sede del Partido Comunista, que es lo que uno hace cuando llega a otros países", recordó.

"Es hora ya de que desde algunos medios dejemos de agitar fantasmas como si fuéramos parte de la Guerra Fría cuando en realidad estamos hablando de la globalización y de un mundo que cada vez más, busca interrelaciones para disfrutar de un mundo un poco más justo y equitativo", sintetizó.