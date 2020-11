El ministro de Defensa, Agustín Rossi, repudió la formación de una “mesa de enlace militar". Si bien aclaró que "no podría identificar que esté participando la oposición", advirtió: "Lo que sí, está claro que es una operación política pero hay un jefe, un financista y un objetivo". Sobre esto, detalló que "la fotografía se hace en la terraza de la sede de la Sociedad Militar de Seguros de Vida". Y apuntó que "Ernesto Bossi fue presidente de esa sociedad”.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario indicó: “Bossi es uno de los grandes impulsores del involucramiento de las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interior. Hay un intento de menoscabar la autoridad de la actual conducción de las fuerzas. Los retirados están para colaborar, no para competir con la actual conducción. No tienen ninguna influencia. Esta acción no ha caído bien en el personal en actividad”.

“El objetivo es plantearse como una conducción paralela de las Fuerzas Armadas y de la familia militar”.

En otro sentido, remarcó: “La actual conducción de la FFAA ha logrado para el personal retirado el blanqueo de los haberes del personal militar. Nuestro Gobierno ha hecho lugar a esa aspiración histórica del personal militar. Es un enorme esfuerzo fiscal. Los jefes se los plantearon al Presidente y dijo que sí. Los que están allí cobran haberes brutos de entre 200 y 230 mil pesos. De eso no dicen una palabra”.

Además, aseguró: “Bossi es el jefe de esta operación política y Raimundez es el financista. En 8 miembros, cuatro pertenecen a diferentes mutuales militares. Están más cerca del oro y la plata que del bronce. Su primera acción luego de su retiro del ejército fue sumarse a la Side de Santibañes, en el gobierno de Fernando de la Rúa, donde intentó armar una CIA argentina. Raimundez fue uno de los que estaba implicado junto con periodistas como Pagni en la utilización de datos obtenidos de forma ilegal. Hackeaban mails”.

Veteranos de Malvinas se despegaron

La Asociación de Veteranos publicó un comunicado con la firma de su presidente, el general retirado Sergio Fernández, en donde enfatizó en que “no participa ni participará de la denominada Mesa de encuentro de Defensa y Seguridad”. Aclaró que “fue invitado” Fernández por los impulsores de la iniciativa a una reunión de lanzamiento y dijo haber “desconocido” el texto con el que se dio a conocer públicamente.

En ese comunicado, los integrantes de la denominada Mesa de Encuentro pidieron participar del debate político sobre la defensa y la seguridad nacional del 11 de noviembre, unificar a las Fuerzas Armadas con la seguridad interior. “Expone conceptos totalmente inaceptables para este (por Fernández) y para la Asociación”, explicaron y agregaron: “Dicha nota no fue avalada antes ni después de su publicación ni se aceptan los conceptos expresados en la misma".