Mientras buscan su reemplazo, Guzmán se reune con su equipo en Hacienda

El ahora ex ministro de Economía regresó este domingo por la tarde a la sede del ministerio, a metros de Casa Rosada, para mantener una reunión con sus colaboradores.

El ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán volvió este domingo por la tarde a la sede del Palacio de Hacienda para reunirse con sus colaboradores, 24 horas después de haber renunciado a su cargo en el contexto de las tensiones el sector que encabeza la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y las negociaciones del presidente, Alberto Fernández, para buscar su reemplazo.

Guzmán ingresó al Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, ya a media tarde para tener un encuentro con el equipo que lo acompañó durante su gestión, según pudo confirmar El Destape de fuentes cercanas al ex funcionario.

Según agregaron las fuentes, la reunión "no fue por un motivo especial". Aunque no confirmaron que se trate de un encuentro despedida, descartaron que Guzmán haya ingresado a la sede de Hacienda para seguir de cerca la situación económica mientras no haya un nuevo ministro designado.

Martín Guzmán anunció su salida del Gobierno el sábado a las 17:47 mediante el posteo de la carta de renuncia enviada al Presidente en su cuenta de Twitter. "Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", escribió.

La renuncia de Martín Guzmán y su equipo de colaboradores

En las horas siguientes, otros funcionarios de su cartera también anunciaron su renuncia. El primero de ellos fue Roberto Arias, Secretario de Política Tributaria del ministerio. A través de sus redes sociales, confirmó: "Tuve el honor de acompañar a Martín Guzmán durante 30 meses en una gestión compleja. El balance de la gestión ya lo haremos, hoy solo tengo agradecimiento por la confianza a Alberto Fernández y Martín Guzmán, quien supo formar un equipo sólido y comprometido".

Luego se sumó Rodrigo Ruete, Subsecretario de Relaciones Institucionales en el Ministerio de Economía. "Presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía. Fue un honor trabajar junto a Martín Guzmán en el vínculo con el Congreso de la Nación, los gremios, movimientos sociales y cámaras empresarias para impulsar más de 15 leyes", escribió.

También renunció el sábado Fernando Morra, hasta entonces Secretario de Política Económica del ministerio, así como la secretaria Legal y Técnica del ministerio, Rita Tanuz, y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi.

Sin embargo, hasta el momento, según pudo saber El Destape, no se confirmó la renuncia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, hombre de confianza de Guzmán pero cuya área todavía pertenece al Miniserio de Desarrollo Productivo, ya que su traspaso a Economía nunca fue formalizado. Tampoco renunció el secretario de Energía Darío Martínez, quien, al contrario que Hang, sí depende formalmente de Economía pero responde políticamente a Cristina Kirchner, y mantuvo un enfrentamiento con Guzmán por la cuestión de los subsidios a la luz y el gas que fue determinante en la salida del ahora exministro.