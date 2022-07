Los gobernadores, el pie de apoyo de Batakis para "tener paciencia" en medio de la crisis

Pasados 15 días de su asunción, la ministra busca el aval político en medio de la tensiones internas en el Frente de Todos y una economía volátil que se acentuó tras la salida de Guzmán. Así, aprovecha su cultivada relación previa con los mandatarios provinciales.

Silvina Batakis cultivó una relación con los gobernadores desde el primer día de su gestión al frente de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior hasta hace 15 días, cuando tuvo que dejar ese lugar para conducir la cartera de Economía que acababa de hacer volar por los aires Martín Guzmán tras su explosiva renuncia con equipo completo. Ahora, ella va por la siembra cosechada en estos dos años y medio. Así, busca un pie de apoyo clave para su gestión: el aval político federal que la acompañe en medio de los temblores que acechan al Frente de Todos.

La "Griega" tuvo en las primeras 48 horas de la semana una agenda intensa para intentar ese cometido. Se reunió con varios de los mandatarios provinciales. Este martes tuvo un encuentro con los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja). El lunes llegaron al Ministerio Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

"La idea de los gobernadores hoy es tener paciencia", contaron a El Destape desde el riñón de uno de los que participaron en los encuentros. Hoy, y para los próximos meses, lo que necesitará Batakis es paciencia y tiempo. Desde que se fue Guzmán, el dólar blue subió casi 70 pesos. De 235 a 301. Así y todo, advierten desde la liga de los gobernadores: "El plazo de paciencia es poco por las urgencias que hay".

En lo que respecta a la mirada política de la jugada de Batakis, una persona de extrema confianza de uno de los mandatarios destaca: "No es un dato menor que los gobernadores estén alrededor de lo que ella pueda estar atendiendo, necesitando, de estar cerca y tratar de ver cómo se puede colaborar".

Las reuniones de la ministra con los mandatarios fueron para presentarles el panorama general e informar que no se cortará la obra pública en las provincias. "Se reforzó algunos conceptos que ya dijo Alberto en estos días", reconstruyeron quienes estuvieron en la cartera de Hacienda. El Presidente dijo el lunes: "Sé que hay que ajustar algunos números pero eso no va a ser a costa de parar la obra pública".

El artífice de estos encuentros, más allá de la relación previa de ella con los gobernadores, fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur. "Se las propuso él. Ellos ya venían trabajando en este tema desde antes, cuando ella estaba en el Ministerio del Interior", explicaron desde el círculo de Batakis. Ante rumores de cruces en medio del encuentro y de que la reunión "fracasó", en el Ministerio lo negaron tajantemente: "Algunos tipos bravos trataron de decir que armamos una cumbre que fracasó. En absoluto. Siempre son y serán reuniones de trabajo y acompañamiento en medio de estos momentos difíciles". Asimismo, adelantaron que vendrán cumbres con otros mandatarios provinciales.

Si bien en general (tanto en ON como en off) de parte de los gobernadores se tildaron como "positivos" los encuentros con Batakis, hubo uno que desentonó: Sergio Uñac. Se limitó a no adjetivar la reunión y se describió desde la gobernación que "el mandatario sanjuanino transmitió la preocupación del empresariado sanjuanino con respecto al contexto inflacionario y las importaciones". ¿Una esquirla de la minibatalla entre Sergio Massa y Manzur, el anfitrión de estas veladas? ¿Habrán sanado ya las heridas del tucumano luego de conocer que el tigrense le llevó la propuesta a Fernández hace tres semanas para quedarse con la silla de la Jefatura de Gabinete?

Desde el entorno de Fernández apoyan sin dudas (por el momento) a Batakis, tras el cimbronazo que fue para el mandatario la salida de su protegido Guzmán. Uno hasta se animó a definirla como "la Roberto Lavagna de 2002". Del otro lado, por ahora silencio y pequeños gestos de aval. Cristina Kirchner aún no se pronunció sobre la flamante funcionaria. Kicillof estuvo el lunes con Batakis y hoy habló con CFK.

"El vínculo entre Axel y Batakis es muy bueno. No son amigos, claro. Pero se afianzó mucho cuando él sucedió a María Eugenia Vidal y ella vino a dar una mano para que no nos metieran el perro", contó una fuente de la gobernación a El Destape. Sobre el respaldo de Kicillof a Batakis, explicaron desde PBA: "Axel es muy Cristina, es un hombre de ella. El lunes hablaron, hablan seguido con la vicepresidenta, que no está desatendiendo para nada el tema económico pese a sus preocupaciones sobre el Poder Judicial".

Los últimos dos miércoles hubo encuentro tripartito entre Alberto, Cristina y Massa en la quinta presidencial de Olivos, según pudo confirmar El Destape de diversas fuentes. Este miércoles es el Día del Amigo. ¿Habrá un nuevo cónclave?